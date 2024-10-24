كل شيء جاهز للمتعة الكروية.. المتحدة تنشر صورا لغرفة ملابس سيراميكا وبيراميدز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 02:29 مساءً - بيراميدز احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 02:29 مساءً - بيراميدز

وكتبت الشركة المتحدة تعليقا على الصور: "كل شيء جاهز.. غرفة ملابس فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا قبل انطلاق مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024 ".

سيراميكا سيراميكا

وخسر سيراميكا أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي، فيما سقط بيراميدز أمام الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

غرفة ملابس بيراميدز غرفة ملابس بيراميدز

يدخل سيراميكا المباراة بحثا عن تحقيق أول فوز له في بطولة السوبر في تاريخه، حيث لم يعرف الفوز في 3 مواجهات حتى الآن، اثنان في النسخة المضية وواحدة هذه النسخة، ويأمل في حصد الميدالية البرونزية التي يحصد صاحبها 75 ألف دولار بينما يحصد صاحب المركز الرابع 50 ألف دولار.

غرفة ملابس سيراميكا غرفة ملابس سيراميكا

ويتسلح أيمن الرمادى بجاهزية الثنائى رجب نبيل وعبد الله مجدى بعدما خضعا لاختبار طبي أثبت جاهزيتهم بعدما خرجا مصابين في مباراة الأهلى الماضية التي خسرها الفريق.

قميص بيراميدز قميص بيراميدز

في المقابل، يبحث فريق بيراميدز بقيادة الكراوتى كرونسلاف يورتشيتش، عن تحقيق الفوز على سيراميكا وحصد المركز الثالث لمعادلة رقم الموسم الماضى في بطولة السوبر بعد خسارة فرصة الوصول إلى النهائي بعد الهزيمة من الزمالك.

قميص محمد بسام قميص محمد بسام

وطالب يورتشيتش من اللاعبين ضرورة استغلال الفرص التي تتيح لهم أمام مرمى سيراميكا، وعدم إهدارها مثلما حدث أمام الزمالك، وحذر المدافعين من خطورة مهاجمى سيراميكا من التحولات الهجومية وفرض رقابة قوية على كل اللاعبين.

وتعد مباراة اليوم هي الحادية عشر بين الفريقين في جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها في 10 مباريات، فاز بيراميدز في 5 مواجهات بينما فاز سيراميكا في 4 لقاءات وحسم التعادل مباراة وحيدة، سجل لاعبو بيراميدز 13 هدفا بينما سجل سيراميكا 14 هدفا.