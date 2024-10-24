انت الأن تتابع خبر «ازاي عايشين ومانعرفش!!»... ماذا يخبرك الهلال والبقع البيضاء الموجودة على أظافرك عن صحتك؟؟ | حقائق صادمة سوف تدهشك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يجب أن تعرف جيدًا أن أظافرك يمكن أن تخبرك بالعديد من الأمور حول صحتك، وفي حالة ظهور علامات أو بقع باللون الأبيض فقد يكون هذا أمر طبيعي، أو يؤشر بوجود مشكلة صحية يجب أن تنتبه لها ، ولأن الأظافر تنمو ببطء فقد يدل ظهور البقع البيضاء على الأظافر على وجود مشكلة صحية حدثت منذ فترة طويلة تصل إلى عدة أشهر.

العديد منا سأل نفسه يومًا

عن سبب وجود بقعه بيضاء في أظافر يده تشبه الهلال ، حيث تظهر البقع البيضاء على الأظافر بدون سبب أو نتيجة الإصابة ببعض الأمراض ، ولذلك ينصح بزيارة الطبيب عند ملاحظة شيء غريب في هذه البقع لمعرفة السبب وراء هذه البقع وعلاجها.

الفرق بين الهلال الأبيض والبقع البيضاء على الأظافر ؟؟

هناك فرق بين البقع البيضاء والهلال الابيض ، فالهلال الأبيض هو من أجزاء الظفر التي تؤشر بالصحة الجيدة فيولد به كثير من الأشخاص، وقد يؤشر اختفاءه على وجود خلل في الغدة الدرقية أو اضطرابات الدورة الدموية ، أما البقع البيضاء التي تظهر بشكل مفاجئ على الأظافر فتدل على حدوث تغير في الجسم.

أسباب البقع البيضاء على الأظافر

هناك بعض المشكلات الصحية التي تؤدي لظهور البقع البيضاء على الأظافر، وتتمثل في الآتي:

وجود فطريات في الأظافر، حيث أن بعض أنواع الفطريات تؤدي لظهور بقع بيضاء على سطح الظفر.

حدوث إصابة أو صدمة للظفر، ففي بعض الحالات تكون البقع البيضاء نتيجة اصطدام الظفر بشيء أو غلق باب على الظفر.

نقص المعادن والفيتامينات في الجسم وأبرزها الكالسيوم والزنك، ويظهر هذا من خلال بعض الأعراض، ومنها ظهور البقع البيضاء على الأظافر.

تناول بعض الأدوية، حيث تساهم بعضها في ظهور البقع البيضاء على الأظافر، مثل: أدوية علاج العدوى البكتيرية، والالتهابات الجلدية، وتسمم الدم، وكذلك أدوية علاج التهابات الجهاز البولي.

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، فيمكن أن يكون ظهور البقع البيضاء على الأظافر دلالة على الضعف العام في الجسم.

فرط نشاط الغدة الدرقية والذي يؤدي إلى اضطرابات في مستويات هرمون الغدة الدرقية، ويظهر من خلال بعض العلامات ومنها البقع البيضاء على الأظافر.

الإصابة ببعض الأمراض، مثل: أمراض القلب، والفشل الكلوي، والالتهاب الرئوي، وكذلك الأمراض الجلدية، مثل: الصدفية، والأكزيما.

علاج البقع البيضاء على الأظافر

يعتمد علاج البقع البيضاء على سبب ظهورها، فغالبًا البقع البيضاء على الأظافر الناتجة عن أسباب طبيعية تظهر لوقت قصير ثم تختفي بعد ذلك، ولكن ينصح بزيارة الطبيب في حالة استمرار ظهورها، حتى يسهل علاج أي مشكلة صحية في بدايتها وقبل حدوث مضاعفات.

غالبًا ما يكون العلاج كالآتي:

تختفي البقع البيضاء على الأظافر مع نمو الأظافر وقصها في حالة كانت البقع بسبب صدمة للظفر.

تتطلب بعض الأدوية والعلاجات الموضعية التي تقضي عليها إذا كانت بسبب الفطريات.

تتلاشى البقع البيضاء على الأظافر بعد علاج المشكلة الصحية المسببة لظهورها.

الوقاية من البقع البيضاء على الأظافر

بشكل عام تساعد بعض الطرق في تجنب ظهور أي بقع على الأظافر ومنها البقع البيضاء، وتشمل الآتي: