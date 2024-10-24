انت الأن تتابع خبر كريم رمزي يكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الإعلامي كريم رمزي، إن تشكيل الزمالك أمام النادي الأهلي في نهائي السوبر المصري، سيشهد تغييرات عدة بسببب الغيابات التي يُعاني منها الفريق.

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه “لعبة والتانية” على إذاعة ميجا إف إم، أن جوميز سيفاجئ النادي الأهلي في تشكيل الفريق، بسبب غيابات مصطفى شلبي ونبيل دونجا مع عودة عمر جابر.

وكشف كريم رمزي عن تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة القمة، الذي يأتي على النحو التالي: