انت الأن تتابع خبر «هتطلع مرسومه بالمسطره»... تعرفي على افضل وصفه باستخدام القرنفل للرسم وصبغ الحواجب افضل من المسكرة... طريقة الإستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من النساء عن طرق طبيعية وامنة لصبغ الحواجب بعيدا عن المواد الكيميائية الموجودة في الصبغات التجارية، و تعتبر صبغة القرنفل خيارا مثاليا لمن ترغب في الحصول على لون بني لامع وصحي دون التسبب في أي اثار جانبية، و إلى جانب ذلك، فهي سهلة التحضير ومتاحة بمكونات بسيطة في المنزل، و في هذا المقال، سنتعرف على كيفية استخدام القرنفل لصبغ الحواجب باللون البني بطريقة فعالة تمنحك مظهرا مشابها لنتائج صالونات التجميل، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

المكونات وطريقة التحضير

لتحضير صبغة القرنفل للحواجب، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

ملعقتان من بودرة القرنفل .

ملعقتان زيت الزيتون.

½ نصف ملعقة زيت خروع.

نصغ ملعقة فازلين.

قطعة قطن أو فرشاة حواجب.

خطوات التحضير:

1. ابدئي بتنظيف منطقة الحواجب جيدا لضمان إزالة أي شوائب.

2. ضعي طبقة خفيفة من الفازلين حول منطقة الحواجب لحماية الجلد من الصبغة.

3. في وعاء صغير، امزجي كمية من بودرة القرنفل مع زيت الزيتون وزيت الخروع حتى تحصلي على خليط كثيف ومتجانس، و يجب أن يكون الخليط ليس سائلا جدا لمنع انسكابه على البشرة.

طريقة الاستخدام وفوائد صبغة القرنفل

كيفية استخدام الصبغة:

بواسطة قطعة قطنية نظيفة أو فرشاة حواجب، قومي بوضع الخليط على شعر الحواجب بشكل متساوٍ، مع تجنب لمس الجلد.

اتركي الصبغة لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة، حسب درجة اللون المطلوبة، ثم اغسلي الحواجب بالماء الفاتر وتجنبي فركها بقوة.

الفوائد الصحية والجمالية لصبغة القرنفل