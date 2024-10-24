نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- شاهد قمة الأهلي والزمالك مجانًا.. القنوات الناقلة المفتوحة وكيفية ضبط تردداتها في دقائق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم في نهائيات السوبر المصري

اليوم ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة قوية للغاية في نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وهي مباراة تحظى بترقب شديد من الجميع، تم تحديد هذا اللقاء بعد فوز النادي الأهلي على سيراميكا بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما تفوق الزمالك على بيراميدز بخمس أهداف مقابل أربعة في ركلات الترجيح، الصراع الآن يدور حول لقب جديد يتنافس عليه الفريقان، وسنعرف من سيظفر به الليلة، نحرص هنا على تقديم لكم أهم القنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الاهلي والزمالك اليوم

موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم في نهائيات السوبر المصري

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري اليوم الخميس، الموافق 24 أكتوبر 2024، ستُجرى المباراة في دولة الإمارات العربية المتحدة على ملعب محمد بن زايد، وهذه هي المرة الثامنة على التوالي التي تستضيف فيها الإمارات البطولة، ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، تابعونا للاستمتاع بهذه المواجهة المنتظرة.

قنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك اليوم

ستقوم عدة قنوات فضائية بنقل مباراة الأهلي والزمالك المنتظرة اليوم، وأبرز هذه القنوات هي قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورت. سيتم بث المباراة بشكل مجاني ودون تشفير. فيما يلي سنستعرض تردد كل من القناتين:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

• التردد: 11411.

• القطبية: أفقي.

• معدل الترميز: 30000.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت

• التردد: 11861.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي اليوم

من المتوقع أن يقوم مدرب النادي الأهلي مارسيل كولر بتشكيل الفريق كالآتي:

• حراسة المرمى: محمد الشناوي.

• الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، بيرسي تاو.

• الوسط: أكرم توفيق، أمام عاشور، مروان عطية.

• الدفاع: رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد، يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم.