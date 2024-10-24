انتهاء الجلسة الثانية لثلاثي الزمالك في الإمارات وانتظار قرار المحكمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - انتهت منذ قليل المحكمة المختصة بالإمارات من نظر جلسة الثلاثى مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة على خلفية الأزمة التي شهدتها مباراة بيراميدز في قبل نهائى بطولة السوبر المحلى المقامة بأبو ظبى، بالتعدى على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

وتقرر أمس تأجيل قضية ثلاثي الزمالك في التعدي على أحد أفراد الأمن الإماراتي إلى 29 أكتوبر مع استمرار حبس ثلاثي الفريق، قبل أن تقرر المحكمة المختصة بالإمارات تقديم موعد الجلسة لتقام اليوم الخميس وهو ما حدث بالفعل.

وتم اتخاذ القرار بعد خضوع دونجا وشلبى وعبد الواحد إلى جلسة محاكمة عاجلة صباح أمس بالفيديو كونفرانس" أون لاين"، وتم عقد الجلسة الثانية اليوم منذ قليل وتترقب بعثة الزمالك قرار المحكمة المختصة بالإمارات في الوقت الحالي.