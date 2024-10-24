انت الأن تتابع خبر "شعرك هيبقي مترين في اسبوع".. ضعى هذا المكون على الشامبو لتطويل شعرك للركب وإنبات الفراغات .. هتبقى احلى من ياسمين صيرى !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعتبر العناية بالشعر من الأمور الأساسية التي تشغل بال كل سيدة وفتاة، حيث يساهم الشعر الصحي واللامع في تعزيز الثقة بالنفس والمظهر العام ويُمكنك بسهولة زيادة طول شعرك وجعله يبدو أكثر صحة من خلال استخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل بيت وسنستعرض في هذا المقال أسرع الطرق التي يمكنك من خلالها إطالة الشعر.

فوائد القهوة في إطالة الشعر

تُعد القهوة من المكونات الطبيعية المميزة التي تُساهم في إطالة الشعر وتحتوي القهوة على مجموعة من الفيتامينات التي تغذي فروة الرأس وتدعم نمو الشعر وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع القهوة بخصائص مضادة للتأكسد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتحسين صحة الشعر ويمكنك إضافة القهوة إلى الشامبو لخلق تركيبة مغذية للشعر.

التركيبة المطلوبة:

2 ملعقة من الشامبو

1 ملعقة من القهوة

1 ملعقة زيت زيتون

خطوات التحضير:

امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلين على تركيبة متجانسة.

قومي بفرك فروة الرأس بالخليط لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

بعد مرور 10 دقائق، اغسلي شعرك جيدًا بالماء.

يمكنك تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.

وصفة الشامبو وزيت شجرة الشاي

تُعتبر وصفة الشامبو مع زيت شجرة الشاي من الوصفات الفعّالة لتعزيز طول الشعر وزيادة صحته.

المكونات المستخدمة:

2 ملعقة من الشامبو المفضل

5 قطرات من زيت شجرة الشاي

2 ملعقة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من زيت الجليسرين

خطوات الاستخدام: