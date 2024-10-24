انت الأن تتابع خبر عباس:بلادي ترغب بالانضمام لـ"بريكس"وإسرائيل صادرت مقر "الأونروا" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رغبة دولة فلسطين بالانضمام إلى مجموعة "بريكس" والانخراط والتعاون مع أطرافها.

وأكد عباس في كلمة له خلال الجلسة العامة لقمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية اليوم الخميس، الالتزام الكامل بمقاصدها من أجل تحقيق أهداف المجموعة، وتحقيق شراكة استراتيجية لبناء مستقبل أفضل للبشرية.

وأضاف:نعول كثيرا على دول مجموعة "بريكس" التي أصبحت تشكل ثقلا مؤثرا في إرساء قواعد السلم والأمن الدوليين.



وأكد عباس أن فلسطين تعتبر المبادئ التي تقوم عليها "بريكس جزءا اصيلا من سياساتها التي تمثل تطلعات الشعب الفلسطيني، ونقدر المواقف الشجاعة لزعماء "بريكس" لنيل شعبنا حريته واستقلاله.

وقال:نتقدم للدول التي انضمت حديثا لدول "بريكس"، الإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران، بالتهنئة على الانضمام الذي يجسد أهمية ذلك على الصعيد الدولي، ونأمل بأن يقبل طلبنا للانضمام للمجموعة.



كما اكد عباس، أن الرغبة المتزايدة للانضمام لـ "بريكس" يظهر الحاجة الملحة لنظام عالمي أكثر توازنا وعدلا لا سيما في ظل فشل النظام العالمي الحالي في إيجاد حلول فاعلة للقضايا المزمنة التي يعاني منها العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت مصادرة المقر الرئيسي لوكالة "الأونروا" في القدس الشرقية وتعطيل عمله.

وتابع:يستوجب ذلك من المجتمع الدولي الرفض والإدانة وإجبار الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار.

وأردف بالقول:"سيتيح اجتماعنا الفرصة لتعزيز الشراكة في التنمية والابتكار والطاقة والثقافة والأمن والسلم الدوليين وإعطاء دفعة بناءة لحل قضايا الساعة الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وذلك من أجل بناء عالم أفضل".

وشدد على وجود "حاجة ملحة وعاجلة لتطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من غزة"".



وقال : إن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتجويع السكان في شمال غزة، و تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وتهدد بتوسيع دائرة الصراع.



وقال:أصبحت هناك حاجة ملحة وعاجلة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار الفوري والانسحاب الكامل من قطاع غزة وتولي دولة فلسطين المسؤولية الكاملة عن إعادة السكان إلى أماكن إقامتهم.



وأضاف: إن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني هو الاختبار الأول في هذه المرحلة التاريخية بعد مرور 76 عاما من معاناة الشعب الفلسطيني.











وقال: لقد مر عام كامل على أكبر كارثة يمر بها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، حان الوقت لوقف الظلم وإنهاء ممارسات الاستقواء بالقوة العسكرية وإطالة أمد الاحتلال.



ودعا دول العالم لتطبيق قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية وإلزام سلطات الاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني على أرض فلسطين خلال عام واحد كما نصت عليه التوصيات، وإعمال العقوبات عليها في حال عدم التزامها والعمل مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية لعقد مؤتمر دولي للسلام.