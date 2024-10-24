انت الأن تتابع خبر قطر: جدولة الرحلات مع عمّان وتعليقها إلى العراق وإيران ولبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إجراء بعض التغييرات على رحلاتها بين عمّان والدوحة، اعتبارا من الأسبوع الحالي.

وأوضحت الخطوط القطرية عبر موقعها الإلكتروني أن تشغيل رحلاتها الجوية إلى عمّان، سيكون خلال ساعات النهار فقط.

ووفقا لبرنامج جدول الرحلات اليومية للخطوط الجوية القطرية بين عمّان والدوحة حاليا، هناك نحو 6 رحلات يومية خلال أوقات النهار، منها 3 رحلات ذهاب من الدوحة ومثلها عودة من عمّان.

ولجأت الخطوط القطرية خلال الأيام القليلة الماضية، إلى إعادة جدولة بعض رحلاتها التي كانت مبرمجة ليلا أو في ساعات الفجر، حيث قامت بإبلاغ المسافرين عبر هذه الرحلات بتغييرها إلى رحلات نهارية.

وفي هذا السياق، أعلنت الخطوط القطرية عن تعليق مؤقت لرحلاتها الجوية إلى كل من العراق وإيران ولبنان، وذلك حتى إشعارٍ آخر، نظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الخطوط الجوية القطرية إنها ستستمر في مراقبة الأوضاع عن كثب، فضلاً عن توفير آخر ما يستجد من معلومات عند الحاجة.

وشددت على أن سلامة مسافريها تبقى دائماً على رأس أولوياتها.