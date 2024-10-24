نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تفاصيل مثيرة حول تأجيل الحكم ومصير غامض لثلاثي الزمالك بعد أزمة الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد

تشهد أزمة الثلاثي الزمالك، المكون من ثلاثة لاعبين، تصاعدًا ملحوظًا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الإمارات. عقب سلسلة من التصريحات المتبادلة والاتهامات، تم تأجيل الحكم في القضية التي تهم اللاعبين، مما زاد من حالة القلق والضبابية حول مستقبلهم مع النادي.

الأوساط الرياضية في مصر تترقب بقلق نتيجة هذه الأزمة، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها الإدارة لتحقيق استقرار الفريق، والتي تنتظر مصير مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد.

من جهة أخرى، تشير التقارير إلى أن هناك تحركات دبلوماسية جارية لإنقاذ الموقف وتجنب تفاقم الأزمة. حيث تسعى إدارة الزمالك إلى التواصل مع السلطات الإماراتية للتوصل إلى حل يضمن حقوق اللاعبين ويحقق مصلحة النادي. هذه التحركات تعكس حرص الإدارة على الحفاظ على سمعة النادي واحتواء الموقف، في ظل التوترات المتزايدة.

تساؤلات تتزايد

على صعيد آخر، تتزايد التساؤلات حول مستقبل اللاعبين المعنيين بالأزمة، حيث يعيش الثلاثي في حالة من عدم اليقين. فقد أثرت الأحداث الأخيرة على تركيزهم وأدائهم داخل الملعب، مما قد ينعكس سلبًا على نتائج الفريق في البطولات المحلية. الجماهير في مصر تتابع باهتمام تطورات القضية، وسط دعوات للتضامن مع اللاعبين وتحفيزهم على تجاوز هذه الأزمة.

تبقى الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات، حيث يتوقف مصير الثلاثي الزمالك على نتيجة التحركات الدبلوماسية والقرارات القضائية المستقبلية. الأضواء تتجه نحو الإدارة والفريق، آملين في التوصل إلى حل يضمن عودة اللاعبين إلى صفوف الفريق في أقرب وقت، وتحقيق الاستقرار الذي يحتاجه الزمالك في هذه الفترة الحرجة.

وتقرر أمس تأجيل قضية ثلاثي الزمالك في التعدي على أحد أفراد الأمن الإماراتي إلى 29 أكتوبر مع استمرار حبس ثلاثي الفريق، قبل أن تقرر المحكمة المختصة بالإمارات تقديم موعد الجلسة لتقام اليوم الخميس وهو ما حدث بالفعل.

اتخاذ القرار

وتم اتخاذ القرار بعد خضوع دونجا وشلبى وعبد الواحد إلى جلسة محاكمة عاجلة صباح أمس بالفيديو كونفرانس" أون لاين"، وتم عقد الجلسة الثانية اليوم منذ قليل وتترقب بعثة الزمالك قرار المحكمة المختصة بالإمارات في الوقت الحالي.