نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمير عثمان: تمنيت منح فرصة لأكبر عدد من الحكام في السوبر.. ولا بد أن يساعد لاعبو الأهلي والزمالك الحكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى سمير محمود عثمان الخبير التحكيمى إعجابه الشديد بقرارات تعين الحكام الفترة الأخيرة لإدارة المباريات ومنح الجميع فرصة التواجد.

تصريحات سمير عثمان قبل نهائي السوبر المصري

وأضاف سمير محمود عثمان خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " كنت أتمنى تواجد عدد أكبر للحكام فى بطولة السوبر المصرى بالإمارات وعدم موافقة محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام بهذا العدد من الحكام للسفر إلى أبو ظبى لمنح فرصة لأكبر عدد من الحكام التواجد وإعدادهم للموسم الجديد ".

وأشار سمير محمود عثمان "تعين أمين عمر لإدارة مباراة القمة قرار جيد وأتمنى من الجميع فى فريقى الأهلى والزمالك التعاون معه لخروج المباراة بشكل لائق وعدم الاعتراض على جميع الكرات ".

وأختتم سمير محمود عثمان حديثة بتوجيه التهنئة إلى الحكمة يارا عاطف عقب الأداء المشرف بكأس العالم للسيدات حاليا وظهورها بشكل جيد.