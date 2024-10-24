نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يبحث عن لقبه الثالث مع الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، الذي يُقام في الإمارات لتحديد بطل هذه النسخة.

يدخل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المباراة بهدف تعزيز رصيده من البطولات مع الفريق وزيادة عدد ألقاب الزمالك تحت قيادته.

سبق لجوميز أن حقق مع الزمالك بطولتي الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي، حيث توج بالكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في استاد القاهرة، بينما حقق السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح 3-4 في السعودية الشهر الماضي.

تأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، حيث سجل لبيراميدز إبراهيم عادل، بينما أحرز سيف الجزيري هدف الزمالك.

أما الأهلي، فقد وصل إلى النهائي بعد تجاوزه سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، حيث سجل طاهر محمد طاهر هدفين للأهلي، بينما أحرز فخري لاكاي هدف سيراميكا الوحيد.