نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي، معرفة مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري في بطولة الدوري السعودي.

ويشهد مساء اليوم الخميس، إقامة ثلاث مباريات في الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي بموسمه الجديد 2024-2025.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري السعودي.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي

العروبة ضد الشباب – في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الرياض ضد الاتحاد – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الوحدة ضد الخليج – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الخميس، عبر قنواتها.