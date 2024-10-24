نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع منزل والدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت هند سعيد صالح ابنه النجم الراحل سعيد صالح عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك" حقيقة الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول بيع منزل والدها.

وكتبت هند سعيد صالح عبر صفحتها الرسمية: “أنا ماليش أي علاقة بالبوست اللي اتكتب عن بيع شقة تخص بابا فى المهندسين، وبابا مالوش أى شقق ملك في المهندسين لأن شقته اللى كان عايش فيها كانت إيجار قديم ومافيش حاجة اسمها ورث فى الإيجار القديم”.

واستكملت حديثها قائلة: "ماعرفش الشخص اللى كتب بوست بيع الشقة وبصراحة مش مهتمة أعرف أساس الموضوع، ولولا إن كذا صحفى كلمنى يسأل عن صحة الموضوع اللى أنا مش طرف فيه ما كنتش كتبت حاجة، الشقة مش باسم سعيد صالح فأرجو عدم ذكر اسم سعيد صالح فى شىء لا يملكه".

نشر شخص إعلانًا عبر "فيس بوك" لبيع شقة، مدعيًا أن الفنان سعيد صالح عاش فيها. وقد أرفق مع الإعلان مجموعة من الصور والمقتنيات، بالإضافة إلى تفاصيل الشقة من حيث المساحة وعدد الغرف، وصورة تشير إلى أن الراحل سعيد صالح كان يقيم في هذا المكان