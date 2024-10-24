العالم اليوم - سوريا.. انفجارات تهزّ العاصمة دمشق

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. انفجارات تهزّ العاصمة دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أكتوبر 2024 03:25 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء السورية بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وقال التلفزيون السوري إن "أصوات الانفجارات التي سمعت منذ قليل في العاصمة دمشق ناجمة عن عدوان إسرائيلي".

وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في حي كفر سوسة بالعاصمة دمشق".

وبدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن استهداف المبنى خلّف "خسائر بشرية".

وتشن إسرائيل منذ سنين هجمات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، وقد زادت وتيرتها منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.