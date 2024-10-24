نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم في الوطن العربي، وخاصة محبي الكرة المصرية، موعد المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2024. هذا اللقاء يشهد متابعة جماهيرية كبيرة، خصوصًا من جماهير الأهلي والزمالك، نظرًا لأهمية المباراة التي تجمع بين الغريمين التقليديين.

في السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2024 والقنوات الناقلة، في القمة رقم 230 بين الفريقين، والمعروفة باسم «ديربي القاهرة» الشهير.

الأهلي ضد الزمالك يستعد النادي الأهلي، بطل الدوري المصري، لخوض مواجهة حاسمة ضد غريمه التقليدي الزمالك، صاحب البطاقة الذهبية، في نهائي كأس السوبر المصري 2024.

الأهلي يطمح لتعويض خسارته أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي 2024 بركلات الترجيح، فيما يسعى لإسعاد جماهيره.

من ناحية أخرى، يدخل الزمالك اللقاء بطموح مواصلة عروضه القوية وحصد لقب جديد، بعد انتصاره على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما الأهلي تأهل بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2024 غدًا الخميس، 24 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي نفس التوقيت بتوقيت الدوحة، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.