نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول يكشف سر تبديل صلاح أمام لايبزيج ويؤكد صعوبة مواجهة أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًا على نظيره لايبزيج الألماني بهدف نظيف، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سلوت: لعبنا مباراة صعبة خارج التوقعات

وقال الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي عن فوز فريقه على نظيره لايبزيج، "لقد لعبنا مباراة صعبة خارج أرضنا، سيطرنا على المباراة في أجزاء كبيرة باستثناء الدقائق الأخيرة، كنا بحاجة إلى فيرجيل وإيبو وحارس مرمى الفريق، لو انتهى اللقاء بالتعادل، كنت لأشعر أننا خسرنا شيئًا ما".

"علينا أن نكون في قمة أدائنا" أرني سلوت يعلق على مواجهة أرسنال المرتقبة".

وتحدث الهولندي سلوت عن سبب تغير الأسطورة المصرية محمد صلاح، قائلًا "يتعين على الاعتناء جيدًا باللاعبين الذين لعبوا كثيرًا ومحمد صلاح واحد منهم، وفي يوم الأحد، ستكون هناك مباراة كبيرة مرة أخرى، لذا، فأنا بحاجة إلى الاستعانة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين في الأسابيع الصعبة القادمة والأشهر الصعبة القادمة".

وأشاد مدرب ليفربول الإنجليزي، بمهاجمه داروين نونيز، قائلًا "طلبت هدفًا، لقد سجل هدفًا لنا ولكن في الفترة التي سبقت الهدف، كان جاكبو مهمًا ومو قدم تمريرة حاسمة، لقد كان هدفًا جماعيًا، إنه لمن دواعي سروري أن أرى أن داروين قام بعمل جيد حقًا اليوم".

وعن مواجهة أرسنال المرتقبة، أجاب أرني سلوت، "يتعين علينا أن نلعب هذه المباراة ونعلم مدى صعوبة أرسنال خاصة في ملعبه، لقد قام أرتيتا بعمل مذهل في السنوات القليلة الماضية وعلينا أن نكون في قمة أدائنا لتحقيق نتيجة".

ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره أرسنال على أرضية ملعب الإمارات، يوم الأحد القادم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".