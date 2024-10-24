نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عمارة: يحيى عطية الله لم يقنع حتى الآن. جوميز مدرب ذكي.. فرص الأهلي تفوق الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح محمد عمارة نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أنه يرغب من السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأحمر من إعلان تشكيل مناسب لمواجهة الزمالك اليوم وعدم المجازفه مثل المباراة السابقة أمام سيراميكا.

ماذا قال محمد عمارة عن نهائي السوبر المصري؟

وأوضح محمد عمارة خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " المغربى يحيى عطية الله لم يقدم المستوى المطلوب حتى الآن مع الأهلى ويبدو أنه متأثرًا بسبب الخطًا الذى وقع به أثناء مواجهة الزمالك فى نهائى كأس السوبر الأفريقي".

وتابع: "لا بد من اللاعب المحترف أن يكون مؤثر بشكل كبير من حيث تسجيل الأهداف وصناعة تمريرات حاسمة حيث يضع حاليا فى مقارنه مع التونسى على معلول صاحب الأداء الجيد خلال السنوات الماضية فى مركز الظهير الأيسر".

وأضاف محمد عمارة " المدرب البرتغالى جوزية جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك شاطر وذكى وقادر على إدارة المباريات الكبرى وإستخدام اللاعبين فى مراكزهم المناسبة وخروج أفضل ما لديهم والمغربى محمود بنتايك لاعب جيد ويفيد القلعة البيضاء حاليا".

وأشار محمد عمارة " فرص فريق الأهلى أكبر من الزمالك فى حصد اللقب اليوم وأتمنى ظهور الجنوب أفريقى بيرسى تاو بمستوى طيب حيث يعد من مفاتيح لعب جيده أثناء سير اللقاء برفقة وسام ابو على وحسين الشحات وعلى الجانب الآخر خطورة فريق الزمالك تتمثل فى الثنائى التونسى سيف الدين الجزيرى وأحمد سيد زيزو".

واختتم: " مواجهة الزمالك تعد من أسهل وأمتع المباريات التى كنت ارغب دائما فى المشاركة بيها حيث تواجدت بجيل قوى داخل النادى الأهلى وأتمنى خروج اللقاء اليوم بروح رياضية عالية بين لاعبو الفريقين".