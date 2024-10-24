نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة: أكثر من 131 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة "100 يوم صحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، عن تقديم ما يقرب من 132 مليون خدمة طبية مجانية للمواطنين ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وتأتي هذه الخدمات في إطار حملة "100 يوم صحة" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

إحصاءات حملة "100 يوم صحة"

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، أن الحملة قدمت إجمالي 131،929،953 خدمة طبية منذ انطلاق النسخة الثانية من الحملة في 31 يوليو 2024 حتى مساء الثلاثاء 23 أكتوبر.

تشمل هذه الخدمات مختلف القطاعات الصحية والهيئات، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين صحة المواطنين.

تفاصيل الخدمات المقدمة

وفقًا للدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، قدمت الحملة يوم الثلاثاء الماضي وحده 1،969،091 خدمة.

توزعت هذه الخدمات على عدة قطاعات:

قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة: قدم 840،418 خدمة.

قطاع الرعاية العلاجية: قدم 396،949 خدمة.

المبادرات الرئاسية للصحة العامة: قدمت 70،746 خدمة.

قطاع الطب الوقائي: قدم 100،295 خدمة.

مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة: قدمت 90،094 خدمة.

الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية: قدمت 40،799 خدمة.

مبادرة دعم الصحة النفسية: قدمت 120،711 خدمة.

مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي: قدمت 219،452 خدمة.

الخدمات الإسعافية وقرارات العلاج

كما قدمت هيئة الإسعاف نحو 4،103 خدمات إسعافية، فيما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 9،270 قرار علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء 2،836 عملية ضمن قوائم الانتظار.

جهود التوعية والتثقيف الصحي

أكد المتحدث الرسمي أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 73،418 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في مختلف المناطق العامة والنوادي والمولات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة.

دعوة للمواطنين

دعت وزارة الصحة جميع المواطنين إلى التوجه إلى مقرات الحملة أو التواصل مع العيادات المتنقلة للاستفادة من الخدمات المقدمة. كما يمكن طلب زيارات منزلية للمرضى غير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.

مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

تأتي هذه الحملة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز صحة المجتمع المصري.