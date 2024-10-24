نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحل الأمثل لأزمة محمود كهربا مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد عمارة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق عن حل أزمة محمود عبد المنعم كهربا مع مدربه السويسري مارسيل كولر والمدير الرياضي محمد رمضان.

وقال عمارة ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc masr: "يجب على محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي التحدث مع كولر ومحمد رمضان والاعتذار لهم".

وأضاف: "أؤكد لكم أن محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تأثر كثيرا بالاخبار حول حالته النفسية السيئة وانتقاله إلى المستشفي لوعكات صحية متكررة".

واختتم: "محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لاعب كبير وكابتن من كباتن الأهلي وأنا مستغرب ازاي مش عارف يتعامل مع الأزمات اللي بيواجهها مع كولر وجهازه الفني وأتمنى أن يسيطر على نفسه ويحل مشكلة ردود الأفعال لديه".