نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي ونظيره الجنوب أفريقي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على هامش قمة بريكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، على هامش فعاليات قمة "بريكس بلس" التي تنعقد في مدينة قازان الروسية. وجاء هذا اللقاء في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أكد الرئيسان على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية لتكون نموذجًا يحتذى به في القارة الأفريقية. شددا على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، فضلًا عن التنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

توسيع التعاون بين مصر وجنوب إفريقيا: أولوية مشتركة

في ضوء التحولات الدولية والتحديات الاقتصادية العالمية، أشار الرئيسان إلى أهمية توسيع أطر التعاون بين مصر وجنوب إفريقيا، خاصة في مجالات التنمية المستدامة والتجارة والاستثمار. تعتبر كلا الدولتين من الركائز الأساسية في القارة الأفريقية، مما يجعلهما شريكين طبيعيين في السعي نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما تناولت المحادثات آفاق تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي، التكنولوجيا، والبنية التحتية. واتفق الجانبان على مواصلة الجهود لتطوير الشراكات الاقتصادية بما يعزز من التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

دور مشترك في دعم القضايا الأفريقية

أكد الرئيس السيسي والرئيس رامافوزا على ضرورة العمل المشترك في دعم قضايا القارة الأفريقية، بما في ذلك تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وعبرا عن التزامهما بمواصلة التنسيق في المحافل الدولية والإقليمية من أجل حماية مصالح القارة وتعزيز دورها في الساحة الدولية.

في ظل الظروف العالمية الراهنة، شدد الجانبان على أهمية التعاون بين دول "بريكس" لمواجهة التحديات المشتركة.