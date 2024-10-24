أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 42 ألفاً و847

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 42 ألفاً و847أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 42 ألفاً و847 شهيداً، و100 ألف و544 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء

وأفادت الوزارة في بيان اليوم، بارتكاب قوات الاحتلال، خلال الساعات الـ24 الماضية، أربع مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيداً، و142 مصاباً.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولا يزال جيش الاحتلال يواصل عدوانه على غزة، مرتكبا أكبر مجازر تشهدها الأراضي المحتلة منذ نحو ثمانين عاما.