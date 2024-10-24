الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، 18 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم صحفي ومعتقلون سابقون.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم الفوار بالخليل، حيث طالت 9 فلسطينيين، بعد عملية اقتحام واسعة، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني، وتدمير منازل الفلسطينيين وتخريبها، واستخدام المعتقلين دروعا بشرية.
يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و400 مواطن فلسطيني من الضفة بما فيها القدس المحتلة.
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