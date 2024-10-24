الذهب يواصل ارتفاعه والبلاديوم يقفز 4%واصل الذهب ارتفاعه ولكن بشكل طفيف اليوم الخميس وسط إقبال على الملاذ الآمن رغم ارتفاع الدولار، في حين قفز البلاديوم الى أعلى مستوى له في أكثر من شهر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2725.51 دولار للأوقية .

وكانت الأسعار قد بلغت مستوى قياسيا مرتفعا أمس الأربعاء عند 2758.37 دولار إثر تزايد الطلب على المعدن الأصفر وسط قلق بشأن الانتخابات الأمريكية والصراع في الشرق الأوسط .. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة مسجلة 2738.50.

وقد اقترب الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد سجلت الفضة في المعاملات الفورية 33.84 دولار للأوقية، وقفز البلاديوم 4 بالمئة مسجلا 1100.50 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ 18 سبتمبر الماضي، كما زاد البلاتين 1 بالمئة إلى 1025.85 دولار للأوقية.