ابو الغيط يعزي وزير خارحية تركيا في ضحايا الهجوم الارهابي في أنقرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - ​وجه السيد أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية برقية عزاء ومواساة الى السيد هاكان فيدان، ومن خلاله الي حكومة وشعب تركيا، وذلك في وفاة عدد من المواطنين الاتراك واصابة عدد اخر جراء العمل الارهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية (توساش).

واعرب ابو الغيط عن ادانته لهذا العمل الارهابي الذي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية مؤكداً على موقف الجامعة العربية الثابت والقائم علي رفض الارهاب بكافة أشكاله وصوره أياً كان مصدره