الجيش اللبناني: استشهاد 3 جنود بينهم ضابط في ضربة إسرائيلية على جنوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 08:32 صباحاً - قال الجيش اللبناني في بيان، اليوم الخميس، إن ثلاثة من جنوده بينهم ضابط استشهدوا في غارة إسرائيلية، في أثناء إجلائهم جرحى بخراج قرية ياطر-بنت جبيل في جنوب لبنان.

وأفاد الجيش عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «العدو الإسرائيلي استهدف عناصره في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل في الجنوب، أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى ما أدى إلى سقوط 3 شهداء بينهم ضابط».

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في بيان أن وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ وزير الجيش الإسرائيلي في اتصال هاتفي يوم الأربعاء أن واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء تقارير تحدثت عن ضربات على القوات المسلحة اللبنانية.

وقال البنتاغون إن أوستن حث وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت أيضا على التأكد من أن إسرائيل تتخذ خطوات لضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.