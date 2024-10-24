قصور الثقافة تنظم 1655 نشاطًا متنوعًا بالمحافظات وأكثر من 177 ألف مستفيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 10:30 صباحاً - ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، 1655 نشاطا ثقافيا وفنيا متنوعا بجميع المحافظات منذ انطلاق فعالياتها بالمبادرة خلال الفترة من 17 سبتمبر إلى 17 أكتوبر، لاقت إقبالا جماهيريا غفيرا بلغ 177405 مستفيدين.

وأكد الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، أن الهيئة أعدت برنامجا مكثفا ومتنوعا في إطار برامج وزارة الثقافة المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" والمعنية في المقام الأول ببناء الإنسان وتثقيفه وتوعيته.

وأضاف "ناصف" أن الفعاليات تلقى دعما كبيرا من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حيث تستهدف الوصول للمواطن بجميع المحافظات وخاصة القرى والمناطق الحدودية والنائية والمناطق الجديدة الآمنة والأكثر احتياجا للخدمات الثقافية، تحقيقا للعدالة الثقافية ودعم ورعاية الموهوبين ونشر القيم الإيجابية في المجتمع.

وأشار الشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية ورئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة بداية بقصور الثقافة، أن الفعاليات تنوعت بين المحاضرات والندوات واللقاءات التوعوية والورش والعروض الفنية ومعارض الكتب والفنون وورش الحكي والملتقيات والعروض المسرحية والسينمائية والمهرجانات والمؤتمرات والأمسيات الأدبية، وقد تركزت الأنشطة حول التوعية بأهداف المبادرة وجهود الدولة في ملف التنمية البشرية.

ونفذت الفعاليات بالتعاون بين الإدارات المركزية والأقاليم والفروع الثقافية، نعرض جانبا منها في التقرير التالي:

الأسبوع 33 لأطفال أهل مصر بمطروح تحت شعار يهمنا الإنسان

وفي محافظة مطروح وتحت شعار "يهمنا الإنسان"، انطلقت فعاليات الملتقى الثقافى الثالث والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" وتضمن عددا من الزيارات الميدانية لأشهر معالم المحافظة، بجانب تنفيذ مجموعة من الورش الفنية والحرفية للأطفال منها الخيامية، كتابة السيناريو، المسرح، الشعر، التصوير، وغيرها،

مؤتمر الإبداع وقضايا المجتمع بدمياط

وفي المدينة الشبابية برأس البر أقيمت فعاليات مؤتمر إقليم شرق الدلتا الأدبي في دورته الحادية والعشرين في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، تحت عنوان "الإبداع وقضايا المجتمع المصري"، برئاسة الأديب د. عيد صالح، وأمانة الأديب أيمن عباس، وشهد المؤتمر 5 جلسات بحثية ناقشت "دور الإبداع في القضايا الإلكترونية"، "دور الإبداع في قضايا العنف"، "دور الإبداع في قضايا التفكك الأسري"، "شعر العامية"، "السرد"، إلى جانب أمسية قصصية أمسية شعرية، بالإضافة إلى جلسة "الشهادات".

أسبوع المرأة بين الثقافة والفنون بسوهاج

واستقبلت محافظة سوهاج فعاليات الأسبوع الثقافي الثالث "المرأة بين الثقافة والفنون"، الذي أقيم بقصر ثقافة المنشأة، وناقش عددا من القضايا منها "الصحة النفسية والجسدية" و"التطور التكنولوجي الحديث في العصر الحديث" و"كيفية بناء أجيال المستقبل"، كما تضمن البرنامج باقة من العروض الفنية، والورش المتنوعة. وأطلقت هيئة قصور الثقافة مؤخرا عدة أسابيع للمرأة في عدد من المحافظات، بهدف تنمية الموهبة والحس الفني لدى المشاركات به، في ضوء الاهتمام بالتثقيف والتعليم الحرفي للمرأة، وإثراء الجانب الفني والإبداعي لديها.

مسرحان متنقلان بإقليم وسط الصعيد

وبالتزامن أيضا مع إطلاق مبادرة "بداية" تم تسليم مسرحين متنقلين جديدين لمحافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي الأربعة أسيوط والوادي الجديد وسوهاج والمنيا، ضمن القوافل التي تستهدف الوصول بالأنشطة والخدمات الثقافية والفنية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا والتي لا توجد بها مواقع ثقافية.

مهرجان مسرح الهواة بالسامر

وأطلقت الهيئة مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، على مسرح السامر وشارك في دورة المهرجان هذا العام 11 عرضا مسرحيا، من العروض المسرحية المتميزة لفرق الهواة التي تقدمها فرق الجمعيات الثقافية خلال عام، بهدف تشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي.

الأسبوع 18 لشباب المحافظات الحدودية بأسوان ضمن مشروع "أهل مصر"

وعلى مسرح فوزي فوزي بأسوان، انطلقت فعاليات الملتقى الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستضيف الملتقى 130 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية، ويضم عدة لقاءات تثقيفية، ودوري ثقافي، وآخر رياضي، بجانب تنظيم مجموعة من الجولات الحرة، والزيارات الميدانية لأشهر الأماكن السياحية بأسوان، بجانب تنفيذ مجموعة من الورش الفنية والحرفية لإكساب المتدربين عدد من المهارات .

انطلاق الدورة العاشرة لمؤتمر أدباء جنوب الصعيد بعنوان "تشكلات النص وتحولات المجتمع" بالأقصر

وفي مركز المؤتمرات بمحافظة الأقصر، انطلقت فعاليات المؤتمر الأدبي لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، في دورته العاشرة، بعنوان "تشكلات النص وتحولات المجتمع"، دورة "الشاعر الراحل رمضان عبد العليم"، برئاسة الشاعر فتحي عبد السميع، والأمين العام للمؤتمر الكاتب بكري عبد الحميد.

ويشهد المهرجان طوال فترة إقامته عددا من الجلسات البحثية، بمشاركة نخبة من النقاد والباحثين بجانب المحاضرات والأمسيات الشعرية بمواقع قصر ثقافة الأقصر، بهاء طاهر، حسن فتحي.

أنشطة مخصصة لذوي الهمم ضمن فعاليات المبادرة

وضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للغة الإشارة، وأنشطة المبادرة المقدمة لذوي الهمم، نظمت زيارة ميدانية إلى المتحف القبطي، لطلاب المدارس من ذوي الإعاقة السمعية. وضمت الزيارة طلبة مدارس "أمل السيدة نفيسة للصم، وأمل المنيرة للصم، وزينهم للصم وضعاف السمع"، للتعرف على تاريخ المتحف وأهم مقتنياته حيث تم إنشاؤه عام 1910م، لجمع الآثار والوثائق التي تسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر.

استمرار البرنامج الثقافي لتعزيز المواطنة ونبذ العنف بقرى المنيا

وضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف، واصلت قصور الثقافة فعالياتها بقرية منشأة زعفرانة، التي قدمها بيت ثقافة أبو قرقاص بمركز شباب القرية، استهلت الفعاليات بمجموعة من الورشة الفنية منها تصميم لوحات في حب الوطن، مع استمرار توافد الرواد على معرض الكتاب الذي يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة.

أوبريت "بداية جديدة"

وشهد قصر ثقافة روض الفرج، على مدار ليلتين عرض أوبريت "بداية جديدة"، تدور فكرته حول رب أسرة يدعى "مصري" تحاول زوجته "محروسة" إقناعه بخوض تجربة زيارة أحد المصانع المتطورة المعنية ببناء الإنسان، وهو ما ترتكز عليه المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى زيادة الوعي الثقافي، وترسيخ الهوية المصرية، الأوبريت فكرة وألحان محمد مصطفى، إخراج محمد الطايع.

قدم فنانو قصر ثقافة الطفل جاردن سيتي يومًا فنيًا وثقافيا، في منطقة الخيالة إحدى للمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات"، نُفذت به ورش وأنشطة تفاعلية تحت شعار "بنحبك يا مصر" مع أطفال مدرسة "تحيا مصر"، بجانب ورشة بعنوان "في حب علم بلادي"، ورسم علم مصر على الوجه لأطفال المرحلة الابتدائية، وكذلك ورشة رسم تلوين عن عبور القناة واحتفالات المصريين بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

قدم قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي مجموعة من الأنشطة الثقافية والورش الفنية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فشهدت مدرسة أحمد ابن طولون الابتدائية، ورشة لعمل تشكيلات من الخرز الأسود وخرز الحروف، إلى جانب ورشة فنية في الرسم عن انتصارات أكتوبر بألوان الفلوماستر والشمع، كما نفذت ورشة رسم أخرى بعنوان "سيناء رجعت لينا" باستخدام كانسون ملون وألوان الباستيل، بالإضافة لورشة فنية باستخدام ورق الكانسون و الفوم الجليتر.

كما شهدت مدرسة محمود أبو العزم بزينهم، عقد حوار بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي"، وأوضحت خلاله سهام إسماعيل أهم استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي وأهميتها في الحياة، موضحة الأضرار السلبية المتسببة من كثرة الاستخدام

كما انطلقت فعاليات "دوري المكتبات" في دورته الثانية للأطفال بالمحافظات بعنوان "النيل شريان حياة"، وأقيمت أولى فعاليات الدوري في الأول من أكتوبر الحالي ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبل بكل الفروع الثقافية، يتضمن الدوري المخصص للمرحلة العمرية من 9 إلى 18 عاما، محاضرات عن "نهر النيل"، ويقوم الطفل بتلخيص 3 كتب عن "نهر النيل" والإجابة عن عدد 30 سؤالا في الموضوع نفسه.

المؤتمر الأدبي "الأجناس الأدبية وآليات التلقي.. أدب الإقليم نموذجا"

انطلاق المؤتمر الأدبي 23 لإقليم غرب ووسط الدلتا بالمنوفية، بعنوان "الأجناس الأدبية وآليات التلقي.. أدب الإقليم نموذجا"، دورة الشاعر الراحل مصطفى عبد المجيد سليم.

تدشين فعاليات مبادرة "بداية" بالمناطق الجديدة الآمنة بالمحافظات

واستقبلت منطقة الخيالة، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية ضمن برنامج المبادرة بالمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات"، تضمنت لقاء أوضحت خلاله سهام إسماعيل، أهداف المبادرة التي تستهدف رفع الوعي وتعزيز الهوية المصرية، وترسيخ القيم والمبادئ الإيجابية

وقدم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمركز التدريب المهني، بمدينة بشاير الخير، ضمن المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات"، وبالتزامن مع انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

استهلت الفعاليات بلقاء أوضحت خلاله عبير عمرو، مسئول العلاقات العامة بالفرع، أهداف المبادرة التي تستهدف رفع الوعي وترسيخ الهوية الوطنية، وذلك بالتعاون المجلس القومي لحماية الطفولة.

أعقب ذلك محاضرة بعنوان "دور المرأة في تربية النشء" تناولت خلالها د. ميرفت مسعود، خبير تربوي في القضايا الاجتماعية والتنموية، مفهوم التربية الإيجابية، ودور الدولة في تمكين المرأة من خلال المبادرات الرئاسية أهمها مبادرة "بداية" التي نشهدها حاليا.

واختتمت حديثها مقدمة عدة نصائح حول تربية الأبناء بشكل إيجابي، لإعداد جيل مثقف وواع قادر على بناء المجتمع.

وشهدت مدرسة أميرة لطفي الرسمية للغات بالإسكندرية، فقرة قراءة واطلاع تنفيذ عبير زكي، وحديث حول أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تقديم عبير عمرو مسئول العلاقات العامة، وذلك ضمن فعاليات المكتبة المتنقلة المقدمة بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

استقبل قصر ثقافة الأنفوشي، عددا من أطفال مدينة بشاير الخير، تضمن لقاء بعنوان "صحتك تهمنا" تحدثت خلاله د. ميرڤت جاب الله، عن أهمية تناول الغذاء الصحي، مقدمة عدة نصائح للأطفال لحماية الجسم من الأمراض منها الاهتمام بممارسة الرياضة، عدم الإكثار من الحلويات، وعدم مشاركة أدوات العناية الشخصية مع الآخرين، كما استقبل قصر ثقافة الشاطبي، عددا من أطفال مدينة بشاير الخير، في لقاء للتعريف بأهداف بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وشروط مسابقة المبدع الصغير، تنفيذ عبير عمرو مسئول العلاقات العامة

استقبل قصر البارون بالقاهرة، عددا من أطفال حي روضة السيدة زينب، تضمن جولة تفقدية داخل القصر تعرف خلالها الأطفال على تاريخ البناء، بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة جماليات العمارة الهندية، بجانب ورشة عمل تشكيلات بالورق الملون تدريب سارة علي، وفقرة رسم على الوجه، وتصميم لوحات بالألوان الفلوماستر بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

استقبلت مساكن كوبري سندوب بمركز المنصورة، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، تضمنت لقاء بعنوان "الخطة الاستراتيجية للدولة وأهداف التنمية المستدامة"، أوضحت خلاله نجوي الدماصي، مستشار المرأة بالدقهلية، المشروعات التي تتبناها الدولة لتوفير حياة آمنة للمواطن المصري في مجالات التعليم، الرعاية الصحية، الثقافة، بجانب مشروعات البنية التحتية واستصلاح الأراضي، والمشروعات التنموية في سيناء، كما تناولت أهداف مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، ومنها مدينة بشاير الخير بالإسكندرية وحي الأسمرات بالقاهرة وغيرها من المشروعات التي أقيمت بهدف القضاء على العشوائيات وتحسين المستوى المعيشي في مختلف المجالات.

وشهد إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي بمحافظاته الخمس القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف أكثر من 192 فعالية في المبادرة منها بفرع ثقافة الفيوم الذي شهد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ونظم فرع ثقافة الجيزة بالتعاون مع أتوبيس الفن الجميل، زيارة إلى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، تضمنت ورشة فنون تشكيلية لتصميم لوحة فنية جدارية على القماش، تحمل تكوينا إبداعيا لشعار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" محاط ببصمات أيادي أطفال 57، من تدريب الفنانة د. أماني الشيخ، وضمن برنامج "دوري المكتبات" في دورته الثانية للأطفال، بعنوان "النيل شريان حياة"، شهدتها مكتبة الفيوم العامة ومكتبة الطفل والشباب بسنورس، وبيت ثقافة إطسا وبيت ثقافة طامية ومكتبة جرفس. وأقام الفرع مجموعة من الورش الفنية لتصميم لوحات تعبر عن أهمية الحفاظ على المياه، بمدرسة السادات الابتدائية بقلمشاه، ومكتبات: حي جنوب والنزلة والشواشنة، والطفل والشباب بطامية.

وفي فرع ثقافة الفيوم شهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية عددا من الفعاليات، عن محاور وأهداف "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومشاركة وزارة الثقافة في فعاليات المبادرة، وأشار الباحث القانوني د. بسام الصواف أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية تسعى نحو تقديم مواطن متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع، فيما تحدث الباحث محمد محمود صالح موضحا أن المبادرة تستهدف تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال تنمية المهارات والخبرات، واكتشاف الموهوبين، والعمل على توجيه وتنمبة تلك المواهب بطريقة تكاملية بين مختلف جهات الدولة.

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية، أولى فعاليات الموسم الرابع لمسابقة "العباقرة"، المقامة بالتعاون مع الإدارة التعليمية، لعدد من طلاب الثانوية العامة، وتضمن أسئلة متنوعة في مجالات: الأدب، الفنون، التاريخ، الجغرافيا، العلوم، والرياضة، بجانب عدة أسئلة لتنمية القدرات الذهنية، قدمها عواد الهنداوي، رئيس قسم الموهوبين بإدارة طامية التعليمية

وانطلقت بالشيخ زايد، فعاليات مهرجان أهالينا لقافلة وعروض المسرح المتنقل ويقدم خلالها فرع ثقافة الجيزة عددا مكثفا من الأنشطة بمحاضرات توعية، وعروض فنية وورش فنون تشكيلية.

وانطلاق فعاليات مهرجان "أهالينا"، بقصر ثقافة المطرية بالقاهرة، تضمن معرض الأشغال اليدوية والفنون التشكيلية، ومعرض الكتاب، بجانب الورش الفنية والحرفية، بالإضافة إلى اللقاءات التثقيفية والعروض الفنية المختلفة، إلى جانب الفقرات الفنية بمجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية، ومهرجان أهالينا بالشيخ زايد، بمكتبة الحديقة الخضراء بالشيخ زايد، أقيمت فعاليات مهرجان أهالينا والمسرح المتنقل، على مدار ثلاثة أيام

بجانب لقاء عقده فرع ثقافة القليوبية عن أهمية مبادرة بداية وأهدافها مع عرض إنجازات مبادرات الدولة الكبرى ومنها "حياة كريمة" وما حققته لرفع مستوى معيشة المواطنين، قدمتها الباحثة إيمان شحتة محمد، وعقدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة القناطر الخيرية، ورشة حكي أوضحت خلالها منار الإسلام رجب، لطلاب مدرسة القناطر المشتركة، أهمية نهر النيل ودوره في نشأة الحضارة المصرية القديمة، كما شهدت كل من مكتبة الطفل والشباب بتميدة، ومكتبة كفر طحلة، لقاءات حول أهمية الحفاظ على نهر النيل، بجانب ورش فنية بخامات متنوعة، وأعد قصر ثقافة بهتيم لقاء بعنوان "الصحة العامة" تحدثت خلاله د. فاطمة العزب، عن العادات الصحية السليمة الواجب اتباعها من أجل حياة أفضل، موضحة أهمية تناول الغذاء الصحي.

وشهد إقليم شرق الدلتا الثقافي بفروعه الشرقية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ 394 فعالية متنوعة، منها بمحافظة الدقهلية، عقد لقاء بنادي أدب قصر ثقافة الطفل، للتعريف بأهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تناولت خلاله الأديبة د. سمية عودة، المحاور الرئيسية للمبادرة ودور الثقافة في نشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية.

وفي قصر ثقافة الطفل بالمنصورة، تحدثت، الأديبة سمية عودة عن أهمية المبادرة ومحاورها، وأنها تعد خطوة إيجابية رائعة لبناء الإنسان المصري بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، وتناولت ما تم تقديمه لأصحاب القدرات الخاصة، والمرأة وكبار السن، وتمكين الشباب، والرعاية الصحية، وتطوير التعليم، وتنمية المواهب، واختتمت حديثها بإلقاء قصائد "نظرة ومدد، وست الكون".

واستقبلت المحافظة برنامج "مصر جميلة" المقدم مجانا لدعم ورعاية الموهوبين بعدد من المدارس، وتضمن ورش تصنيع العرائس، الديكوباج، الحفر على الخشب، الموسيقى، الدراما الحركية.

وفي فرع ثقافة الشرقية، عقدت مكتبة الصنافين محاضرة أوضح خلالها الناقد سامى عبد الغني ناصف مفهوم مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" وأهدافها والفئات العمرية المستهدفة والتعريف ببرامج دعم للكبار، وقدم بيت ثقافة القنايات محاضرة بعنوان "الثقافة وبناء المواطن المصري"، شارك بها أيمن حمادة، أخصائي بمدرسة القنايات الثانوية، وتحدث عن ماهية الثقافة ومكوناتها وأنواعها، موضحا أهداف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومنها بناء مجتمع متقدم متكامل، بينما أعد عقد قصر ثقافة العاشر من رمضان محاضرة بعنوان "حقوق الإنسان ومفهومها للأطفال"، تناولت خلالها أمل العربي أخصائي مكتبات التعريف بحقوق الإنسان بأنها حقوق متأصلة في جميع البشر.

عقد بيت ثقافة أبو حماد لقاء بعنوان "دور المجتمع المدني في رعاية ذوي القدرات الخاصة" بالتعاون مع مدرسة السيد عبد العزيز مبارك للتعليم الأساسي، بمشاركة ربيع العساسي، رئيس قسم الدمج بالإدارة التعليمية، د. لمياء حسونة، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي والسياسات، أوضح "العساسي" دور الدولة في رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في مختلف المجالات، مشيرا أن الدولة المصرية تعد من أكثر الدول التي يُشاد بها في مجال العمل الاجتماعي بوجه عام، وأكدت "حسونة" ضرورة رعاية الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم وتدريبهم،

وقدمت مكتبة الصنافين لقاء بعنوان "الزيادة السكانية" تناول خلاله رجب الهادي، أخصائي ثقافي، مخاطر الزيادة السكانية، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، وكذلك دور الدولة لمواجهة تلك الظاهرة، مع محاضرة بعنوان "قيمة العمل" أقامتها مكتبة صفط زريق، أكد خلالها مؤمن عبد العظيم، مدرس بالمدرسة الثانوية، على أهمية العمل كونه من أهم مقومات الحياة البشرية، وفي نادي القيادات الشبابية التابع لمديرية الشباب والرياضة، أقام بيت ثقافة شنبارة الميمونة محاضرة بعنوان "تمكين الشباب" تحدثت خلالها أمل طارق، مدرب تنمية بشرية، عن دور الشباب في بناء المجتمع، وجهود الدولة المبذولة لتأهيلهم وتمكينهم اجتماعيا وصحيا واقتصاديا بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وفي محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي الإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية ومطروح قدمت بالمبادرة على مدار الشهر 174 فعالية منها عرضا فنيا لفرقة طنطا للموسيقى العربية، وشهدت مكتبة دار الكتب بطنطا محاضرة تثقيفية، تحدث خلاها د. أحمد الزيني، مسئول الاعلام والتربية السكانية بإدارة طنطا الصحية حول مؤشرات معاناة الطفل بفرط الحركة، موضحا أن لها العديد من الدلالات، وأشارت د. إسراء فوزي، مسئول الاعلام والتربية السكانية بإدارة طنطا الصحية إلى أن فرط الحركة يصحبه ضعف الانتباه وعدم التركيز، فلا يدرك الطفل العلاقة بين الأشياء، ومن الصعب أن ينجز أي نشاط، ولا يعرف تنظيم المهام في حياته، لافتة إلى أنه طفل اندفاعي وعشوائي.

وبمسرح النادى الاجتماعي بمطروح الذي شهد حفلا لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، بجانب عقد نادي أدب مطروح العام أمسية شعرية بعنوان "في حب مصر"، تضمنت مشاركات مميزة من نخبة من شعراء وأدباء مطروح.

ونظم نادي الأدب بمطروح، لقاء أدبيا بعنوان "بناء الإنسان في الأدب المصري" تضمن مناقشة أعمال الأعضاء في ذلك الشأن، وذلك بالتزامن مع انطلاق المبادرة الرئاسية، وقدم فرع ثقافة السويس، معارض وورش وعروض متنوعة في انطلاق فعاليات المبادرة بحضور محافظ السويس، ونظم قصر ثقافة الطفل بسوهاح لقاء للتعريف بأهداف المبادرة ناقشت خلاله د. حنان درويش، دور الثقافة في بناء المجتمع وبناء الإنسان من خلال الأنشطة المقدمة في مختلف المجالات، وهو ما يعد انعكاسا حقيقيا لرؤية الدولة المصرية.

ونظم بيت ثقافة بركة السبع بالمنوفية لقاء بعنوان "المدن الجديدة واجهة حضارية" بمدرسة أبو مشهور الرسمية للغات، تناول المشروعات التنموية ومنها المدن الجديدة، التي أقامتها الدولة بهدف استيعاب الزيادة السكانية وتوفير بنية تحتية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

كما شهدت قرية كفر العرب بالغربية، عددا من الفعاليات المتنوعة فى إطار المبادرة، وتضمنت ورشة حكي لطلبة وطالبات مدرسة سعد بن أبي وقاص للتعليم الأساسي، وتم خلالها استعراض أهم المحاور الرئيسة للمبادرة، ومنها: تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما استمع الطلاب لعدد من الأبيات الشعرية في حب مصر.

وتضمنت الفعاليات فقرات الرسم، والتلوين، وصناعة الإكسسوار والحلي، والرسم على وجوه الأطفال، واختتمت بعرض فني لمسرح العرائس من تقديم الفنان صلاح عتمان، والفنان ماهر الفقي، والشاعر أحمد زايد، حيث تناول العرض بطريقة مبسطة أهداف المبادرة الرئاسية، ومن بينها: تحقيق رؤية مصر 2030، وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، مع توفير فرص العمل، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة، وتقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة، علاوة على الاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن.

كما واصل مركز تنمية المواهب بمركز طنطا الثقافي تدريبات الطلاب على فنون الرسم والباليه والعزف على الكمان.

وفي الغربية نظمت عدة فعاليات في إطار المبادرة ضمت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة طنطا للموسيقى العربية، وقدم أعضاء الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الفنان محمود صفوت العديد من الأغاني الوطنية، ومن بينها: يا أغلى اسم في الوجود، مصر اليوم في عيد، يا حبيبتي يا مصر، مصر التي في خاطري، وصورة صورة. وضمن الفعاليات، استقبلت المواقع الثقافية بالغربية عددا من الأنشطة منها لقاء ناقشت خلاله دار الكتب بطنطا في ندوة توعوية أهم المبادئ التي تقوم عليها حقوق المواطنة وما هي أبرز واجبات المواطن في هذا الشأن.

وعلى مسرح 23 يوليو بالمحلة، أقيم حفلا فنيا بمناسبة انتصارات أكتوبر، بحضور كبير من أهالي الغربية، وعرض فيلم وثائقي لأبرز مشاهد وكواليس استعدادات القوات المسلحة المصرية لعبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، أعقبه عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ محافظة الغربية، التي تحتفل بعيدها القومي الـ226، حيث استعرض الفيلم إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة، ومن أهمها مشروعات حياة كريمة بقرى مدينة زفتى.

ضمن ورش "مصر جميلة" المجانية للموهوبين، أقيم بالمركز الثقافى بطنطا، عددا من الورش المجانية بالمركز الثقافي بطنطا.في مجال الرسم، الأداء الحركي، الفنون التشكيلية، الطباعة، الشعر والإلقاء، الموسيقى، وغيرها، وذلك بمشاركة دار خير بلدنا لأطفال بلا مأوى بطنطا ومواهب مركز الرجاء لرعاية الفئات الخاصة بالتعاون مع مواهب وروادر المركز، كما أقيمت ورش مصر جميلة على بمسرح 23 يوليو بالمحلة

وفي إقليم وسط الصعيد الثقافي شهدت محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا والوادي الجديد 211 فعالية ضمن المبادرة منها، عقد بمركز كيان لذوي الهمم لقاء بعنوان "كيفية التعامل مع ذوي الهمم" ناقشت خلاله ميرفت عبد الحميد، مسئول الدمج بمديرية التربية والتعليم، أنواع الإعاقات، موضحة دور الدولة في الجهود المبذولة لرعاية ذوي الهمم، في مختلف المجالات، بجانب ورشة لتعليم الأطفال أساسيات الرسم والتلوين، وأخرى للرسم على الرمل الملون، والأسبوع الثقافي المكثف للشباب بالجامعة وقرية شندويل، ويتضمن لقاءات ثقافية بعنوان “المشروعات التي تتيحها الدولة للشباب"، و"إدارة الذات"، بجانب عروض فنية لفرق الفنون الشعبية، وورشا تدريبية للشباب على عدة مجالات حرفية منها الحلي والخيامية والأركت والتلي.

شهد مركز شباب ناصر الثورة بالوادي الجديد، محاضرة تثقيفية بعنوان "جهود الدولة المصرية في دعم المرأة الريفية" ناقش خلالها الشيخ محمد خلف جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية للمرأة الريفية من خلال المبادرات الرئاسية، بجانب عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الدولة المصرية في الآونة الأخيرة.

وعقدت ثقافة سوهاج ندوة بعنوان "جهود الدولة في مكافحة الفساد ضمن رؤية مصر 2030" بكلية العلوم بجامعة سوهاج، أشاد خلاله د. حسان النعماني، رئيس الجامعة، بجهود الدولة المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة، وأوضح د. علاء غالب، رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، أن اللقاء جاء لتسليط الضوء على أهمية مكافحة الفساد كظاهرة تهدد استقرار المجتمعات، واستعرض د. عبده العشري، أستاذ القانون بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مفهوم الفساد، أسبابه، وأثره على التحول الديمقراطي، وأوضح مدير قصر ثقافة سوهاج، دور الدولة المصرية التي تسعى جاهدة لتنمية الموارد البشرية والحفاظ على الهوية الوطنية فى ظل المتغيرات المجتمعية، من خلال المبادرات الرئاسية ومنها "بداية جديدة لبناء الانسان"، ونظم قصر ثقافة الطفل بسوهاج حفلا فنيا، بمقر مؤسسة البنين بحي الكوثر، شهد لقاء تثقيفيا بجانب عروض فنية لفريق كورال الأطفال واختتم الحفل بتقديم أغنية سوا سوا الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وسط تفاعل كبير من الحضور.

ونظم بيت ثقافة شركة النيل، لقاءات حوارية للشباب حول "كيفية التصدي للتطورات غير الأخلاقية"، و"مفهوم السلام الداخلي وأساليب ضبط النفس" شارك بها كل من الشيخ جمال عبد الحميد، من علماء الأزهر الشريف، وعضو لجنة صانعي السلام، د.أحمد عزمي، من مديرية الأوقاف، د.رشا منصور، أستاذ التخاطب وتعديل السلوك، القس بولس نصيف، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، القس كمال رشدى، ممثل الكنيسة الإنجيلية، الداعية الإسلامية آمال جابر، عضو لجنة صانعي السلام، والحسيني حسن، مدير البيت، ناقشوا ترسيخ الهوية الثقافية، ومواجهة ظاهرة الانحلال الأخلاقي والفكرى والسلوكى

وتفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مكتبة آل عابدين الثقافية بقرية موشا، للتعرف على الخطة البرامجية الخاصة بالأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المقدمة بالمكتبة من ورش ولقاءات تثقيفية

وفى إقليم جنوب الصعيد الثقافى شهدت الأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وقنا 120 فاعلية، وفي إطار المبادرة تابع الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، برنامج فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقصر ثقافة قنا، كما شهد عرض "توتة توتة" بقرية الخطارة بمركز نقادة بقنا، لفرقة مسرح المواجهة والتجوال التابعة للبيت الفني للمسرح، وسط حضور غفير لأهالي القرية، ويدور العرض حول التعرف على مجموعة من التنويرين الذين أثروا في الحياة الاجتماعية والثقافية في مصر.

ونظم قصر ثقافة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، يوما ثقافيا للرواد تضمن لقاء بعنوان "التربية الإيجابية للطفل" تحدثت خلاله فاطمة سعيد، رئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة الشئون الاجتماعية، عن أهمية تنمية مهارات وقدرات الطفل منذ الصغر لإعداد جيل قادر على بناء المجتمع، أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" التي تستهدف تطوير المهارات الأفراد، والتوعية بأهمية القيم المجتمعية.

كما أقام بيت ثقافة القصير، محاضرة بعنوان "مكافحة التطرف والإرهاب" بمركز شباب مبارك، تحدث خلالها الشيخ حسن جمال، عن أسباب التطرف والإرهاب، موضحا دور الدولة في مكافحة تلك الظواهر وتعزيز الهوية الوطنية وطرح المبادرات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة لأبناء الوطن.

وأقامت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة فنية ضمن برنامج "دوري المكتبات" تضمنت تصميم لوحات معبرة باستخدام الألوان المائية تدريب الفنان عيد السويفي، مع لقاء ببيت ثقافة سفاجا تحدث خلاله عبيد طربوش، موجه بالإدارة التعليمية، عن مراحل تطور المشروع محطة الضبعة النووية وأهميته لمصر، وفي بيت ثقافة القصير أقيمت محاضرة بعنوان "أهمية المشروعات القومية في مصر"، تحدث خلالها المحاضر جمال حمدي عن دور هذه المشروعات في النهوض بالاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل، مسلطا الضوء على مشروع قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية.

وتنظيم يوم ثقافي لرواد قصر ثقافة حاجر العديسات، تضمن لقاء تحدث خلاله الأديب وليد الضوي عن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تهدف إلى الاستثمار في الموارد البشرية وترسيخ الهوية المصرية، أعقبه ورشة لتعليم الرسم وأخرى لعمل تصميمات بالفوم، واختتمت الفعاليات بعرض مسرح عرائس ومسابقة ثقافية للأطفال.

وبقصر ثقافة حوض الرمال، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" قدمت فرقة النمسا للإنشاد الديني وفرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف محمد شبيب، عددا من الأغاني منها "بسم الله، كوكتيل الوطنى، يا بهجة الروح، صلوا على نور النبي، بهية، الطير المسافر، ليالينا، يا مسافر وحدك، تلات سلامات" بحضور لجنة تقييم واعتماد المتابعة الفنية لفرق إقليم جنوب الصعيد الثقافي

وفي فرع ثقافة الأقصر أقيم معرضين للكتب والحرف اليدوية، وشاركت ثقافة الجيزة بفعاليات متنوعة منها لقاء ثقافي تضمن أهداف ومحاور المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية"، بجانب محاضرة بعنوان "الشخصية القوية وبناء الإنسان" تناولت خلالها د. منى عرفة - أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، مفهوم الشخصية القوية، وسماتها ومميزاتها، بالإضافة إلى عددا من الورش الفنية والحكي.

كما عقدت مكتبة النمسا الثقافية بالأقصر، لقاء بعنوان "أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان" تحدث خلاله أبو المكارم عبد الجليل، مدير إدارة التربية والتعليم بالأقصر سابقا، عن أهمية المبادرة التي تعد تجسيدا لاهتمام الدولة المصرية بالعنصر البشري، موضحا الجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة للارتقاء بالمواطن المصري في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والثقافية، وغيرها.

وفى إقليم القناة وسيناء الثقافى بفروع "بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء"، وتضمن 57 فاعلية، استقبل بيت ثقافة العمدة فعاليات دوري المكتبات في دورته الثانية، المقامة بعنوان "النيل شريان حياة"، تضمنت مسابقة ثقافية وورشة تصميم لوحات فنية معبرة بخامات متنوعة، والاحتفال باليوم العالمي للسلام، بمكتبة أبو صوير، ناقش خلاله عبد الرحمن فراج، أخصائي ثقافي، أهمية أن يسود السلام بين الناس، موضحا دوره في تحقيق التنمية، كما تحدث عن النشيد الوطني المصري كرمز لتعزيز قيمة الانتماء في نفوس النشء.