التضامن الاجتماعي تستقبل وفداً من طلاب المدارس من ذوي الإعاقة خلال جولتهم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي وفداً من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من الأبناء من ذوي الإعاقة "السمعية والذهنية وطلاب الدمج" خلال الجولات الميدانية التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ومؤسسة صناع الحياة ضمن مبادرة "أحسن صاحب" لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في حفل "قادرون باختلاف" في نسخته الخامسة بتنظيم زيارات لهم للتعرف على معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي النسخة الثانية للزيارات بجولة لعدد 70 من الأبناء من ذوي الإعاقة وبوجود قيادات العمل بالوزارة بقطاع شئون الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد واسع من متطوعي مؤسسة صناع الحياة للتعرف على المشروعات والإنجازات القومية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية ودمج الأبناء من ذوي الإعاقة فى المجتمع.

وانطلقت الجولة من مبنى وزارة التضامن الاجتماعي بالحي الحكومي لتتضمن زيارة لمقر شركة العاصمة، حيث شاهد الأبناء فيلما تقديميا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يليها زيارة للحى الحكومي ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، حيث تم التقاط الصور التذكارية.

وأعرب الأبناء عن سعادتهم بهذه الزيارة لمعالم العاصمة الإدارية، موجهين الشكر لفخامة السيد الرئيس على رعايته لذوي الإعاقة ولوزارة التضامن الاجتماعى على الاستقبال والدعم خلال الزيارة.

هذا وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد استقبلت الوفد الأول في الزيارات للابناء من ذوى الإعاقة تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في حفل "قادرون باختلاف" في نسخته الخامسة بتنظيم زيارات لهم للتعرف على معالم العاصمة الإدارية الجديدة حيث حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على التقاط الصور التذكارية مع الأبناء وتوزيع الهدايا عليهم ووجهت بتقديم كافة سبل الرعاية والخدمات لهم في جولاتهم الميدانية.