الكويت: نتطلع لشراكات مزيدة مع النمسا في التكنولوجيا والسياحة والبنى التحتية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - جاء ذلك في تصريح لسفير الكويت في النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، طلال الفصام، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي النمسوي في دورته الـ14، والمتزامن مع الذكرى الـ35 على تأسيس غرفة التجارة العربية النمسوية.

وأضاف السفير الفصام أن «المنتدى الاقتصادي العربي النمسوي يعد منصة مهمة لتعزيز التعاون وبحث الفرص الاستثمارية بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من كلا الجانبين».

وثمن دور المنتدى في دفع عجلة التنمية من خلال تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة لاسيما أن محاور المنتدى هذا العام متسقة مع المشاريع والرؤى الاقتصادية الكويتية.

وأشار إلى إيلاء الكويت اهتماماً كبيراً بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع النمسا، في مختلف القطاعات، خصوصاً في البنى التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة.

وأعرب السفير الفصام عن تطلع الكويت إلى مزيد من الشراكات المثمرة، التي تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المشتركة.

وتشارك الكويت في أعمال المنتدى بجناح يبرز الفرص التجارية والاستثمارية التي تتمتع بها دولة الكويت لجذب الاستثمارات المباشرة.