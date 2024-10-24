تشكيل تشيلسي المتوقع أمام باناثينايكوس في دوري المؤتمر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق تشيلسي ضيفا ثقيلا على منافسه فريق باناثينايكوس، اليوم الخميس 24 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

تشيلسي لا يعرف الهزيمة أمام أندية اليونان

ولم يخسر فريق تشيلسي أمام خصم يوناني في المنافسات الأوروبية من قبل، حيث فازوا بأربعة وتعادلوا مرتين، على الرغم من أن كلا التعادلين تم لعبهما على الأراضي اليونانية.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة باناثينايكوس

حراسة المرمى: يورجنسن

خط الدفاع: ديساسي، توسين، بادياشيل، فيجا.

خط الوسط: كاسادي، ديوسبري هول، نيتو.

خط الهجوم: فيليكس، مودريك، نكونكو.