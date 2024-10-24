نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد النادي المصري جمعيته العمومية العادية بعد غدا السبت الموافق السادس والعشرين من أكتوبر ( اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء ) بمقر فرع النادي المصري ( الضواحي 1 - النادي المصري الاجتماعي )، وذلك للنظر فى جدول الاعمال الأتي:

اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري

• التصديق على المحضر السابق المنعقد في 2023/12/2 م.

• إعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للنادى عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 م.

• عرض مشروع الموازنة للعام المالى الحالي خلال الفترة من 2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م.

• عرض تقرير النشاط عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 م.

• عرض خطة النشاط عن الفترة من 2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م.

• النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة أعضاء الجمعية العمومية خلال المدة القانونية لتقديمها.

• مايستجد من أعمال.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري اليوم الخميس معسكره التدريبي بالمغرب والذي استمر لمدة أسبوع ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.