نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يعقد النادي المصري جمعيته العمومية العادية بعد غدا السبت الموافق السادس والعشرين من أكتوبر ( اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء ) بمقر فرع النادي المصري ( الضواحي 1 - النادي المصري الاجتماعي )، وذلك للنظر فى جدول الاعمال الأتي:
اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري
• التصديق على المحضر السابق المنعقد في 2023/12/2 م.
• إعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للنادى عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 م.
• عرض مشروع الموازنة للعام المالى الحالي خلال الفترة من 2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م.
• عرض تقرير النشاط عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 م.
• عرض خطة النشاط عن الفترة من 2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م.
• النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة أعضاء الجمعية العمومية خلال المدة القانونية لتقديمها.
• مايستجد من أعمال.
ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري اليوم الخميس معسكره التدريبي بالمغرب والذي استمر لمدة أسبوع ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.