الرياضة

السبت.. اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد النادي المصري جمعيته العمومية العادية بعد غدا السبت الموافق السادس والعشرين من أكتوبر  ( اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء )  بمقر فرع النادي المصري ( الضواحي 1 - النادي المصري الاجتماعي )،  وذلك للنظر فى جدول الاعمال الأتي:

اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري

• التصديق على المحضر السابق المنعقد في 2023/12/2 م.

• إعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للنادى عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 م.

• عرض مشروع الموازنة للعام المالى الحالي خلال الفترة من  2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م.

• عرض تقرير النشاط  عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 م.

• عرض خطة  النشاط  عن الفترة من  2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م.

• النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة أعضاء الجمعية العمومية خلال المدة القانونية لتقديمها.

• مايستجد من أعمال.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  المصري اليوم الخميس معسكره التدريبي بالمغرب  والذي استمر لمدة أسبوع ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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