نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره فريق برشلونة مساء السبت القادم الموافق السادس والعشرون من شهر أكتوبر الجاري لحساب منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

ويستعرض معكم موقع (دوت الخليج الرياضي) عبر التقرير التالي، تفاصيل موعد مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة القادم في الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإنجليزي

تقام المباراة بين الفريقين عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويستضيف ملعب السانتياجو برنابيو مباراة ريال مدريد وبرشلونة في مشوار منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

وتنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في مشوار الدوري الإسباني عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.