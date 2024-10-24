نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قندوسي ولاكاي ضمن تشكيل سيراميكا المتوقع أمام بيراميدز في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي سيراميكا كليبوترا استعداداته لمواجهة نظيره بيراميدز وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في السوبر المصري.

وكان بيراميدز قد سقط أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-5 بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله.

بينما على الجانب الاخر سقط سيراميكا كليوبترا أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة مثيرة وقوية.

تشكيل سيراميكا كليوبترا المتوقع للمواجهة:-

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي، رجب نبيل، أحمد رمضان بيكهام، عبدالله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل،، أحمد بلحاج، أحمد القندوسي.

خط الهجوم: إسلام عيسى، محمود زلاكة، فخري لاكاي.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوبترا في السوبر المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة وخمس دقائق عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويستضيف ملعب آل نهيان بنادي الوحدة مباراة الفريقين المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوبترا في السوبر المصري

وتنقل المباراة المرتقبة عبر أون تايم سبورتس إتش دي وأبو ظبي الرياضية إتش دي