نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم نور النبوي وأحمد سلطان..البطولة الشبابية مابين الدراما والسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح عدد من النجوم الشباب في إثبات ذاتهم ليخطوا خطوات ثابتة نحو البطولة المطلقة سواء في الدراما أو السينما، ومن أبرز تلك النجوم أحمد مالك ونور النبوي وأحمد سلطان.

أحمد مالك ومطعم الحبايب



أشاد الجمهور بمسلسل مطعم الحبايب وهو بطولة مطلقة للفنان أحمد مالك ويشكل به ثنائي مع هدى المفتي وهو الأمر الذي جعل الجمهور يُشيد بهم وبالمسلسل.

تفاصيل المسلسل



ويناقش المسلسل الحب ولكن من منظور غير تقليدي حيث تنشأ قصة حب بين أحمد مالك وهدى المفتي في المطعم أثناء تحضير الأكل في إطار رومانسي كوميدي،ومسلسل مطعم الحبايب وصلةدرامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.



نور النبوي في 6 شهور



يخوض نور النبوي البطولة المطلقة لأول مرة بمسلسل "6 شهور"، ويناقش به فكرة معاناة الشباب في مجال الـ real estate بعد التخرج، ويقدم نور النبوي خلال الأحداث شخصية "مراد" موظف في شركة عقارات، يحاول اكتساب ثقة مديره لثبته في الوظيفة وبناء عليه تحقيق التارجت 25 مليون في 6 شهور ويكون فى منافسة مع نور إيهاب.



تفاصيل مسلسل 6 شهور



يتكون مسلسل "6 شهور" من 10 حلقات، ويضم طاقمًا مميزًا من الفنانين إلى جانب نور النبوي، من بين هؤلاء الفنانين: مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد علي، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، باسم موريس، بسمة نبيل وغيرهم. المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى سولي، وإنتاج شركة أروما.



أحمد سلطان في المخفي

وأيضًا أحمد سلطان الذي يقدم البطولة المطلقة لأول مرة من خلال السينما بفيلم "المخفي"، تتمحور أحداث الفيلم حول شاب خجول يبدأ حياته العملية بعد تخرجه من الجامعة يتسم هذا الشاب بحسن النية ويصدق كل من حوله، مما يورطه في سلسلة من المشاكل بسبب تعامله الصادق مع الجميع، وتتناول القصة هذه المواقف الكوميدية التي يواجهها في العمل ومع خطيبته الجميلة، وحتى مع عائلته وأصدقائه.