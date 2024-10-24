فن ومشاهير

محمد محمود عبدالعزيز وزوجته سارة وشيماء سيف ضيوف "صاحبة السعادة"

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القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" يوم الاثنين المقبل، النجم محمد محمود عبدالعزيز وزوجته سارة في حديث خاص عن الفن والحياة.

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شيماء سيف

 

وفي حلقة يوم الثلاثاء من "صاحبة السعادة"، تستضيف إسعاد يونس في "حلقة فضفضة" النجمة شيماء سيف التي تتحدث عن أعمالها الفنية التي قدمتها كما تكشف عن تفاصيل كثيرة في حياتها الشخصية.

 

موعد عرض “صاحبة السعادة” 

 

يذاع برنامج "صاحبة السعادة" في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويذاع يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

مسلسل “برغم القانون”

 

وعرض لمحمد محمود عبد العزيز مؤخرًا مسلسل “برغم القانون”، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وكان بطولة إيمان العاصي، محمد القس، وليد فواز، رحاب الجمل، صبري عبد المنعم، إيهاب فهمي، وآخرون من النجوم.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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