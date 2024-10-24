لهذا السبب.. صلاح السعدني يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان القدير صلاح السعدني، تريند “جوجل”، بعدما صادف أمس ذكرى ميلاده، فقد وُلد في 23 أكتوبر 1943 في كفر القرينين بمحافظة المنوفية، ورحل عن عالمنا في 19 أبريل 2024، ترك خلفه إرثًا فنيًا عظيمًا لا يُنسى.

سبب إطلاق لقب "عمدة الدراما المصرية" على صلاح السعدني

تميز صلاح السعدني، بأسلوبه الخاص وقدرته الفائقة على تقمص الشخصيات، ما جعله يحظى بحب وتقدير الجمهور، الذي منحه لقب "عمدة الدراما المصرية"، تقديرًا لمكانته الكبيرة في عالم الفن.

بداية صلاح السعدني الفنية

بدأ السعدني مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة أثناء دراسته في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وقدم أول أعماله الفنية من خلال مسلسل "الرحيل" عام 1960. على الرغم من انقطاعه عن التمثيل لمدة أربع سنوات، عاد بقوة من خلال مسلسل "الضحية" في عام 1964، ليستمر في إثراء الشاشة بأدوار متنوعة.

أعمال صلاح السعدني

واحدة من أبرز محطات حياته الفنية كانت تجسيده لشخصية العمدة "سليمان غانم" في المسلسل الشهير "ليالي الحلمية"، وهو الدور الذي شكل نقلة نوعية في مسيرته وجعله من أكثر الشخصيات المحبوبة لدى الجمهور. كما تألق في شخصية "الحاج عبد القادر" في مسلسل "الناس في كفر عسكر"، إلى جانب دلال عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب وسعد أردش، وحقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور.

طوال مسيرته، قدم السعدني العديد من الأعمال المميزة، منها: "حلم الجنوبي"، "سنوات الشقاء والحب"، "أهل الدنيا"، "شعاع من الأمل"، "للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني"، "نقطة نظام"، "الباطنية"، و"بيت الباشا"، بالإضافة إلى دوره البارز في مسلسل "الإخوة الأعداء".

آخر أعماله الفنية

كان آخر أعماله الفنية هو مسلسل "بيت القاصرات"، الذي عُرض في موسم رمضان عام 2013، وهو العمل الذي اختتم به مسيرته الفنية الغنية بالإبداع والتألق.