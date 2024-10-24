انت الأن تتابع خبر علي ربيع يكشف سر رسوبه في الثانوية العامة.. ويعتزل الفن في هذه الحالة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان الكوميدي علي ربيع خلال استضافته في برنامج فايق ورايق مع الإعلامي إبراهيم فايق عن تفاصيل عديدة في حياته يكشف عنها للمرة الأولى، من بينها حديثه عن إمكانية اعتزاله الفن في حال شعوره أن لم يقدم ما يسعد الجمهور كالمعتاد، ومن ناحية أخرى تحدث عن سر رسوبه في الثانوية العامة الذي يكشف عنه للمرة الأولى، ونرصد أبرز تصريحات علي ربيع في هذا المقال.

علي ربيع: بمثل بسبب حب الناس.. ولو يقوم حسيتهم مش مبسوطين هعتزل

أكد النجم الشاب علي ربيع أن حب الناس هو السبب الرئيسي وراء خوضه تجربة التمثيل منذ دراسته في الجامعة وأكد أنه مستمر في التمثيل حتى وقتنا هذا بسبب فرحة الناس وأنه يكون سبب في سعادتهم، وكان المفاحئ في تصريحات علي ربيع خلال استضافته في برنامج فايق ورايق الذي يرصده موقع تحيا مصر هو قراره أنه إذا شعر أن ما يقدمه أصبح لم يسعد الجمهور كالمعتاد، سيعتزل التمثيل ويتوقف عنه نهائيًا، حيث قال: “أنا بمثل بسبب حب الناس ليا مش من حبي للتمثيل.. و مثلت في الجامعة بسبب حب الناس ولحد انهاردة بحب أشوف الناس فرحانة ولو حسيت للحظة إن الناس مش مبسوطة من اللي بقدمه مش هكمل وهعتزل”.

علي ربيع يكشف سر رسوبه في الثانوية العامة: مقولتش لأهلي لحد انهاردة

من جانب الكشف عن سر دخوله التمثيل وحبه له، كشف علي ربيع عن سر للمرة الأولى يتحدث عنه وهو سر رسوبه في الثانوية العامة وكيف تعامل مع الأمر بسبب أسرته وأكد أنه لم يخبرهم بذلك حتى الآن، وقال علي ربيع في لقائه مع إبراهيم فايق: “عملت كارثة في الثانوية وهي إني سقطت ومكنتش عارف أقولهم ايه فقررت أخبي وسألوني على الشهادة قولتلهم بتطلع بعد سنة.. وبقول ده دلوقتي عشان أبويا مات محدش هيعملي حاجة”.

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