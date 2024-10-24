نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين المقبل.. وزارة الثقافة تناقش "مسرح ذوي الهمم بين الواقع والمأمول" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار تفعيل استراتيجية الدولة المصرية لدعم وتمكين ذوي الهمم، وفي ضوء تنفيذ رؤية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو- وزير الثقافة؛ بالتعاون بين كافة قطاعات وزارة الثقافة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحت إشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي؛ حلقة نقاشية تتناول "مسرح ذوي الهمم بين الواقع والمأمول" وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين المقبل28 أكتوبر 2024م، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

أسماء المتحدثون في الحلقة النقاشية



ويتحدث في الحلقة النقاشية: الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف- نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، د. سهير عبد القادر- مؤسس ورئيس ملتقى أولادنا لفنون ذوي الهمم، أ. أميرة شوقي- رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشكمجية، الكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم المستشار الثقافي بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الفنان طارق دسوقي- مدير مهرجان الإبداع الفني للطفل المعاق بمحافظة أسيوط، الفنانة وفاء الحكيم المدير العام السابق لفرقة مسرح الشمس التابعة للبيت الفني للمسرح، الفنان محمد متولي مدير عام فرقة مسرح الشمس التابعة للبيت الفني للمسرح، د. هبة كمال- مدير عام الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الهمم بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أ.د. محمود جمعة خبير تدريب فى طرق الإرشاد والعلاج النفسي الأساسية والسيكودراما، أ.د. فاطمة الزهراء توفيق- إعلامية وكاتبة ومدرب علاجي سيكودراما، الناقد المسرحي باسم صادق، الفنان كريم الحسيني.



المحاور النقاشية



وتشمل الحلقة النقاشية عدة محاور وهي: المحور الأول الدمج في المسرح (الدور والتحديات والفرص)، المحور الثاني: الصورة الذهنية للأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما، المحور الثالث: استراتيجيات الدمج في المسرح (الواقع والمأمول)، المحور الرابع: تجارب في مسارح الدمج (تجربة مسرح الشمس، تجربة الشكمجية، تجربة أولادنا).