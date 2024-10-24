"وقفة جدعنة".. مصطفى أبو سريع يدعم أحمد سلطان في أول بطولة مطلقة له

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان مصطفى أبو سريع على الوقوف بجانب صديقه أحمد سلطان في أول بطولة مطلقة له بفيلم المخفي، حيث حضر العرض الخاص الذي أقيم في إحدى سينمات أكتوبر.

عكس حضور أبو سريع روح الدعم والتشجيع بين الفنانين، مؤكدًا على وقفته الجدعنة مع سلطان في هذا الحدث الهام بمشواره الفني.

كلمات مصطفى أبو سريع عن دعمه لصديقه

أعرب مصطفى أبو سريع في تغطية خاصة للفجر، عن دعمه الكامل لأحمد سلطان، مشيدًا بموهبته وثقته بنجاح الفيلم.

قال أبو سريع: "أحمد سلطان فنان موهوب، وأنا واثق أن الفيلم هيكون نقلة كبيرة في مشواره. كان لازم أكون موجود عشان أشارك أحمد فرحته وأدعمه بكل حب."

حضور مميز من نجوم الفن

إلى جانب مصطفى أبو سريع، شارك في العرض الخاص لفيلم المخفي عدد من النجوم والأصدقاء المقربين، منهم مغنيا المهرجانات ريشا كوستا وسمارة، بالإضافة إلى المخرج وائل إحسان، وناهد السباعي، وحازم إيهاب.

وقد عبر جميعهم عن سعادتهم وحماسهم لهذا العمل الفني الجديد، مقدمين التهاني لأحمد سلطان وصناع الفيلم.

أبطال فيلم المخفي

فيلم المخفي هو عمل كوميدي يجمع نخبة من الفنانين إلى جانب أحمد سلطان، مثل عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، بدرية طلبة، ريهام الشنواني، محمد محمود، ريم المصري، ومحمد محسن.

الفيلم من تأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله، وتم طرح البوستر والبرومو الرسمي خلال الأيام الماضية استعدادًا لعرضه في السينمات.

دعم الفنانين لبعضهم في صناعة السينما

حضور مصطفى أبو سريع للعرض الخاص لفيلم المخفي يعكس روح التآزر بين الفنانين، ويؤكد أن النجاح في صناعة السينما يتطلب دعمًا متبادلًا. وقفة مصطفى مع أحمد سلطان تجسد هذا التعاون والوفاء بين زملاء المهنة في لحظات النجاح والتحدي.