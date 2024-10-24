انت الأن تتابع خبر "بعد استبعاد مدحت شلبي".. من هو معلق مباراة الاهلى والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شبكة “قنوات أون تايم سبورتس” عن تفاصيل التعليق التلفزيوني للمواجهة المرتقبة بين “الأهلي والزمالك” في نهائي كأس السوبر المصري، اللقاء الذي سيقام على استاد “محمد بن زايد” يوم الخميس المقبل، وسيبدأ اليوم في الساعة الثامنة مساءً، ويشارك في هذه النسخة من البطولة، التي تجمع أبطال الأندية المصرية لعام 2024، أربعة أندية، حيث يدخل الأهلي اللقاء كحامل لقب الدوري المصري وبطل النسخة الأخيرة من السوبر، بينما يأتي الزمالك بصفته المتأهل عبر البطاقة الذهبية، وقد اختار الزمالك ارتداء الزي الأسود بالكامل لهذه المباراة، في حين يظهر الأهلي بزيه الأحمر الكلاسيكي.

من هو معلق مباراة الاهلى والزمالك كأس السوبر المصري؟

سيكون معلق مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري من نصيب المعلقين البارزين، حيث يقدم بلال علام ومحمود أبو الركب التعليق عبر القناة الصوتية الأولى والثانية على التوالي لقناة “أون تايم سبورتس 1″، بينما يتولى أيمن الكاشف وعامر عبد الله مهمة التعليق على القناة الصوتية الأولى والثانية على التوالي لقناة “أون تايم سبورتس 2”.

مواجهات مباراة الأهلي والزمالك

تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين لهدف، بينما حجز الزمالك مكانه في النهائي بفوز صعب عبر ركلات الترجيح على بيراميدز.

تاريخيًا، التقى الأهلي والزمالك في نهائيات كأس السوبر المصري ثماني مرات، حيث نجح الأهلي في الفوز في ست مناسبات، فيما استطاع الزمالك الانتصار في مرتين.

في تطور لافت، سيغيب عن الزمالك ثلاثة من أعضائه في مباراة اليوم، وهم عبد الواحد السيد مدير الكرة، ونبيل دونجا ومصطفى شلبي من اللاعبين، بسبب توقيفهم من قبل السلطات الإماراتية.

جاء توقيف الثلاثي نتيجة لمشاكل واقعة خلال مباراة بيراميدز التي تأهل منها الزمالك عبر ركلات الترجيح إلى نهائي السوبر المصري، حيث وقع اعتداء على أحد أفراد الأمن.

متى موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري؟