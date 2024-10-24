انت الأن تتابع خبر سوريا .. غارة إسرائيلية على كفرسوسة وربف حمص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد عسكري سوري وأصيب 7 آخرون بجروح بقصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم الخميس، وسط دمشق ونقطة عسكرية بريف حمص.

وبحسب وكالة الأنباء السورية(سانا) نقلا عن مصدر عسكري، " إنه قرابة الساعة 3:40 فجر اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل ومن اتجاه شمال لبنان، مستهدفا نقطتين في حي كفرسوسة بدمشق وإحدى النقاط العسكرية في ريف حمص (وسط)".

وأضاف المصدر أن الهجوم "أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة 7 آخرين بجروح، ووقوع أضرار مادية".

و ذكرت(سانا) أنه جرى سماع دوي انفجار في سماء العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال التلفزيون السوري الرسمي، إن الانفجارات التي سُمعت في سماء دمشق هي نتيجة "عدوان إسرائيلي".

بينما ذكرت إذاعة "شام إف إم" المحلية أن أصوات الانفجارات التي سمعت "يُرجح أنها ناجمة عن اعتداء اسرائيلي استهدف محيط منطقة كفرسوسة، وسط رصد حركة سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء في شوارع المدينة"



وأشارت الإذاعة إلى أن المعلومات الأولية تشير لوقوع ضحايا.

وأفادت مصادر إعلامية موالية للنظام السوري بسقوط قتيل في قصف إسرائيلي استهدف مبنى في محيط منطقة كفرسوسة الواقعة وسط العاصمة دمشق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين الماضي قتل رئيس وحدة تحويل الأموال في حزب الله، في غارة على سوريا، في حين أكدت وزارة الدفاع السورية مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين باستهداف سيارة في حي المزة بدمشق، بينما لم يعلق الحزب على الأمر.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف خلال الأسابيع الماضية قادة في حزب الله والحرس الثوري الإيراني في دمشق، فضلا عن استهداف مواقع وسط سوريا والمدن الساحلية، في ظل توغل بري في القنيطرة جنوبا.

وتشن إسرائيل منذ سنوات غارات على سوريا وكثفت تلك الهجمات منذ بدء حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونادرا ما تؤكد تل أبيب تنفيذ الضربات، لكنها تكرر قولها إنها تتصدى لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.