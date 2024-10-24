رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي محافظ السويس ويناقشان عددًا من الملفات الهامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 08:32 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: دخول 3 مستشفيات جديدة الخدمة بالمحافظة قبل نهاية العام لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية المتخصصة لأهالي السويس "الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية" و"السويس للجراحات الدقيقة" و"مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير"

محافظ السويس يشيد بجهود الأطقم الطبية بهيئة الرعاية الصحية في استقبال وعلاج مصابي حادث الجلالة ويؤكد: التأمين الصحي الشامل أحدث طفرة نوعية في مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد: فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يولي قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا بالغاً لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد التجهيزات النهائية لـ "مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية" و"مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير" للاطمئنان على جاهزيتهما ومراجعة البرامج الوظيفية ومسارات علاج المرضى قبيل الافتتاح

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية أول مستشفى عالية التخصص من نوعها في منظومة التأمين الصحي الشامل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير سيقدم خدمات طبية متكاملة تشمل التشخيص والعلاج باستخدام المناظير وأحدث التجهيزات والتقنيات لضمان رعاية صحية شاملة ومتميزة بأعلى المعايير

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مركز طب أسرة التوفيق للاطمئنان على كفاءة منظومة طب الأسرة بالسويس ويستطلع آراء المنتفعين حول الخدمات الطبية المقدمة ويُصرِح: 27 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي المحافظة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مجمع السويس الطبي ويشيد يجهود الأطقم الطبية والإدارية وجميع العاملين في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى وإدارة الطوارئ والأزمات

رئيس هيئة الرعاية الصحية: قدمنا أكثر من 1,5 مليون خدمة طبية وتم إجراء 700 قسطرة تداخلية لأول مرة ونجحنا في إجراء 5000 عملية جراحية متقدمة من خلال منشآتنا الصحية في السويس

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية في محافظة السويس لمتابعة سير العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

واستهل الدكتور أحمد السبكي جولته بلقاء اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، حيث ناقشا عددًا من الملفات الهامة لاستكمال خدمات الرعاية الصحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور السبكي خلال اللقاء أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا كبيرًا لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة. وأعلن عن دخول ثلاث مستشفيات جديدة الخدمة بالمحافظة قبل نهاية العام، وهي: "مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية"، "مستشفى السويس للجراحات الدقيقة"، و"مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير"، لتقديم المزيد من الخدمات الصحية المتخصصة لأهالي السويس.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن هذه الافتتاحات تمثل نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بإقليم القناة، مما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة وتوسيع نطاق الرعاية المتخصصة.

من جانبه، أشاد اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بجهود الأطقم الطبية والإدارية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في التعامل مع حادث الجلالة، مؤكداً أن التأمين الصحي الشامل أحدث تحولاً كبيراً في مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتقدمة لأهالي المحافظة.

وخلال زيارته، تفقد رئيس الهيئة التجهيزات النهائية لـ "مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية" و"مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير" للتأكد من جاهزيتهما ومراجعة مسارات علاج المرضى استعداداً للافتتاح.

وأوضح الدكتور السبكي أن مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية هو أول مستشفى من نوعه في منظومة التأمين الصحي الشامل. وأضاف أن مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير سيقدم خدمات طبية متكاملة تشمل التشخيص والعلاج باستخدام أحدث التقنيات لضمان أعلى معايير الرعاية الصحية.

وتابع رئيس الهيئة جولته بزيارة مركز طب أسرة التوفيق، حيث تفقد عيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية بالمركز، واستطلع آراء المنتفعين حول جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 27 مركزًا ووحدة لطب الأسرة لتوفير الرعاية الصحية الأولية.

كما زار الدكتور السبكي مجمع السويس الطبي، وأشاد بجهود الأطقم الطبية والإدارية في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية وإدارة الطوارئ والأزمات.

وفي نهاية الجولة، أشار الدكتور السبكي إلى أن الهيئة قدمت أكثر من 1.5 مليون خدمة طبية حتى الآن في السويس، بما في ذلك إجراء 700 قسطرة تداخلية و5000 عملية جراحية متقدمة. كما تم الانتهاء من اعتماد 23 منشأة صحية وتسجيل أكثر من 78% من المواطنين المستهدف تسجيلهم في المحافظة.

رافق الدكتور السبكي في جولته عدد من قيادات الهيئة ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، إلى جانب عدد من مديري المنشآت الصحية التابعة للهيئة.