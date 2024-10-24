نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقلبات الطقس اليوم مع نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر استمرارًا في تقلبات الطقس وانخفاضًا في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الصباح الباكر وفترات الليل المتأخرة، حيث يساهم نشاط الرياح في زيادة الإحساس بالبرودة.

نشاط الرياح اليوم

وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنشط الرياح اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، بما في ذلك:

القاهرة الكبرى ومدن القناة، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40 كيلومترًا/ساعة .

ومدن القناة، حيث تصل سرعة الرياح إلى . الوجه البحري و السواحل الشمالية الشرقية والغربية .

و . جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح إلى 48 كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم

ليلًا : تميل الأجواء إلى البرودة في معظم الأنحاء.

: تميل الأجواء إلى البرودة في معظم الأنحاء. نهارًا: يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وحار في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: العظمى 27°C - الصغرى 18°C

الإسكندرية: العظمى 27°C - الصغرى 21°C

شرم الشيخ: العظمى 31°C - الصغرى 22°C

الغردقة: العظمى 30°C - الصغرى 22°C

الأقصر: العظمى 32°C - الصغرى 17°C

أسوان: العظمى 33°C - الصغرى 19°C

إليكم أبرز درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المحافظات الأخرى: