النجم على الحجار يطرب جمهور مهرجان الموسيقي العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 08:32 صباحاً - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدورته الـ٣٢، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ويديره الدكتور خالد داغر، شهد عشاق الطرب ليلة فنية فريدة عادت بهم إلى الزمن الجميل، حيث أقيمت 4 حفلات متنوعة ما بين القاهرة والإسكندرية.

فعلى مسرح "النافورة" تألق النجم علي الحجار وخلق حالة فنية فريدة بمصاحبة أوركسترا هاثور السيمفوني، قيادة المايسترو أحمد فرج، حيث قدم نخبة متنوعة من أجمل أعماله وباقة مختارة من أغاني عمالقة التلحين ومنها "المال والبنون، على قد ماحبينا، العروسة التي شاركه غنائها الفنان ميد وعادل، زي الهوا، قبل ما تواعد، طاير يا هوا، يا عم آدم، يا طالع الشجرة، هو انتى معايا على الدنيا، الليل وآخره، الزين والزينة، ماتمنعوش الصادقين، من غير ماتتكلمى، تخونوه، لما الشتا يدق البيبان، فلسطينى، فى قلب الليل، مسألة مبدأ، تجيش نعيش، عارفة، اللى بنى مصر "كما قدم أغنيتين من الحان الدكتور خالد داغر وهما بطلة حكايتى ومفيناش من الخوف.

وخلال الحفل قدم علي الحجار، الموهبة الإماراتية أحمد الهاشمي الذي عزف مقطوعة "يوم بدونك" من تأليفه، كما شاركه بالعزف لأغنية مفيناش من خوف.

أما على خشبة المسرح الكبير تم تقديم أوبريت "راحت عليك" لأول مرة والذي يعدمن نوادر تراث الموسيقار سيد درويش، من إخراج مهدى السيد ورؤية فنية لمحمد عبد القادر، وتوزيع أوركسترالي فراس نوح، جمع العرض بين ألوان متعددة من فنون الغناء والاستعراض، و تجلى الإبداع في أداء الفنانين أحمد عفت، صابرين النجيلي، سمية وجدي، محمد حمدان، محمد أمين، يوسف طارق، هانى عبد الناصر، وكورال صوت العاصمة، وسط أجواء ساحرة نسجتها إضاءة ياسر شعلان، وديكور عبد المنعم المصرى.

وفي الإسكندرية على مسرح سيد درويش، شهدت الأمسية حفلاً للفنان أحمد جمال بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، تألق خلالها في تقديم مجموعة من أغانيه الخاصة التي تفاعل معها الحضور بحماس كبيرو شارك في الفقرة الافتتاحية عدد من نجوم الأوبرا منهم يمنى حسن، مصطفى سعد، آلاء أيوب، وياسر سعيد، ليضفوا أجواء من التألق والحنين إلى زمن الفن الجميل بأعمال "عيون القلب، تملى فى قلبى، دارى العيون، أكدب عليك، وحياتك ياحبيبى، جبار" وموسيقى شروق، كما عزفت صوليست القانون الفنانة مايسة عبد الغنى أغنيتي "كل ده كان ليه، انت عمرى" للموسيقار محمد عبد الوهاب.

وعلى مسرح الساحة الخارجية واصل مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر تقديم روائع التراث الفني والذي نال إعجاب الجمهور.