نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية مصطفى شعبان في مسلسل "حكيم باشا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان مصطفى شعبان لخوض تجربة جديدة من خلال مسلسله المنتظر "حكيم باشا"، والذي تدور أحداثه حول عالم تجارة الآثار والصراعات المحتدمة التي تنشأ بسببها في صعيد مصر، يلعب مصطفى شعبان دور "حكيم"، الذي يجد نفسه في مطاردة مستمرة من قبل عصابة تسعى للحصول على ما بحوزته من آثار، وتتصاعد وتيرة الأحداث مع دخول مصطفى شعبان في مواجهات مباشرة مع الفنان أحمد صيام، حيث يتنافس كلاهما على السيطرة والتفوق ليصبح أحدهما الزعيم الأول في مافيا تجارة الآثار.

تفاصيل شخصية رياض الخولي في مسلسل “حكيم باشا”

من جهة أخرى، يجسد الفنان رياض الخولي دور "عم حكيم"، الذي يتورط في مشكلات مع الشرطة بعدما يقوم أحد الأشخاص بالإبلاغ عنه أثناء ممارسته للتنقيب عن الآثار في قرى الصعيد. هذا التبليغ يضعه في مواجهة العديد من الأزمات والمعضلات القانونية.

من أجل التحضير الجيد للعمل، يقوم فريق الإنتاج بتشييد مجموعة كبيرة من الديكورات الجديدة داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث من المقرر تصوير عدد من مشاهد المسلسل هناك. وقد قرر المخرج أحمد خالد موسى تجهيز هذه الديكورات بشكل كامل لتكون جاهزة فور بدء التصوير.

وفي إطار استعداده للدور، يخضع الفنان مصطفى شعبان لتدريبات مكثفة على اللهجة الصعيدية، وهي المرة الأولى التي يخوض فيها مصطفى شعبان تجربة الأعمال الصعيدية، ما يضيف تحديًا جديدًا لمسيرته الفنية.

أبطال مسلسل “حكيم باشا”

على صعيد آخر، تشارك الفنانة سهر الصايغ في دور البطولة النسائية أمام مصطفى شعبان، بينما يتم التعاقد حاليًا مع عدد من النجوم مثل الفنانة سوسن بدر والفنان رياض الخولي، المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر أن يُعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل.