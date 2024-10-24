نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والمعلقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب الجمهور المصري مواجهة نادي سيراميكا كليبوترا استعداداته لمواجهة نظيره بيراميدز وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في السوبر المصري.

وكان بيراميدز قد سقط أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-5 بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله.

بينما على الجانب الاخر سقط سيراميكا كليوبترا أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة مثيرة وقوية.

وكانت اخر مواجهة الفريقين في البطولة قد انتهت بفوز الفريق السماوي بركلات الترجيح

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوبترا في السوبر المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة وخمس دقائق عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويستضيف ملعب آل نهيان بنادي الوحدة مباراة الفريقين المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوبترا في السوبر المصري

وتنقل المباراة المرتقبة عبر أون تايم سبورتس إتش دي بتعليق طارق الأدور وأبو ظبي الرياضية إتش دي.