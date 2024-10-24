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أحمد جودة - القاهرة - تحديث أسعار الوقود والبنزين ليوم الخميس 24 أكتوبر 2024

تحديث أسعار الوقود والبنزين ليوم الخميس 24 أكتوبر 2024.. شهدت محطات الوقود اليوم، الخميس 24 أكتوبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البنزين والسولار، ما دفع العديد من أصحاب السيارات والسائقين للبحث عن الأسعار الجديدة عبر محركات البحث.

وفيما يلي قائمة بأسعار الوقود:

تحديث أسعار الوقود والبنزين ليوم الخميس 24 أكتوبر 2024

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.

سولار: 13.50 جنيهًا للتر.

كيروسين: 13.50 جنيهًا للتر.

مازوت: 9500 جنيه للطن.



كما ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز لتصل إلى:

الأسطوانة سعة 12.5 كجم بسعر 150 جنيهًا.

الأسطوانة سعة 25 كجم بسعر 200 جنيه.

أما الغاز السائب فقد بلغ سعره 12000 جنيه للطن.



تأتي هذه التحديثات في إطار المراجعة الدورية للأسعار.