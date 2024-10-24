إيهاب توفيق نجم حفل نوفمبر على خشبة مسرح البالون

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، وفي إطار خطة تطوير البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية، قام الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالإتفاق مع النجم الكبير إيهاب توفيق لإحياء حفل شهر نوفمبر المقبل على مسرح البالون وهذا تقليد جديد ضمن خطة البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالإتفاق مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ومن جانبه صرح الفنان تامر عبدالمنعم أن الغرض من هذه الحفلات سيكون أولا لصالح الجمهور المصري العريض العاشق للفن وأيضا لتقديم فرقتي رضا والقومية في ثوبهما الجديد.

أكد "عبدالمنعم" على أن حفل ١٤ نوفمبر سيتضمن إستعراض جديد لفرقة رضا للفنون الشعبية بعنوان "خان الخليلي" الحان الموسيقار علي إسماعيل ولم يسبق تصميمه من قبل وأكد أن مصمم الرقصات الشهير محمد قذافي يقوم الآن بالتصميم والتدريبات.

وأضاف تامر عبدالمنعم : كما سيشهد الحفل تقديم إستعراض "الزار" للفرقة القومية للمصممة الإستعراضية رحمة عمرو هذا فضلا عن تقديم إستعراض مشترك للفرقتين يحمل إسم "المولد" وهو من الحان وتوزيع وكلمات الموسيقي محمد مصطفي رجب ومستوحى من الفولكلور الشعبي المصري في عالم الموالد وسوف يصممه المصمم الشهير محمد قذافي.

وقد أكد "عبد المنعم" أن كافة الإستعراضات ستقدم في إطار درامي من خلال إنتاج ضخم ومبهر يليق بإسم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وعن توقعاته عن دخل الحفل أكد تامر عبدالمنعم أنه لا يعمل إلا من أجل تحقيق المكاسب سواء الفنية والأدبية أو المالية أيضا مؤكدا أن حفل أكتوبر الماضي للنجم علي الحجار على مسرح البالون قد حطم كافة الأرقام السابقة التي لم تتجاوز ٧٧ الف جنية بينما حقق الحفل ١٥٠ الف جنيها مصريا فضلا عن نجاح الحفل عبر قناة الحياة التي نقلته على الهواء مباشرة.

جدير بالذكر أن أوركسترا فرقة رضا بقيادة المايسترو هشام نبوي هي التي ستعزف الحان إستعراضي "خان الخليلي والزار".