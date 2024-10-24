حزب الله يمطر إسرائيل بـ120 صاروخا.. وإذاعة جيش الاحتلال تكشف الخسائر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، إطلاق 120 صاروخًا من لبنان باتجاه إسرائيل؛ وسط اعتراضات الدفاعات الجوية، ودوت صافرات الإنذار في دولة الاحتلال، ووقوع إصابات.

إذاعة جيش الاحتلال تعلن إطلاق 120 صاروخا

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق 120 صاروخًا من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم الخميس، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية»، وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية اعترضت بعض المقذوفات، إلا أن الصواريخ أدت إلى إصابة 4 أشخاص بشظايا وجروح خفيفة في مدينة نهارية، شمال إسرائيل، وخسائر في الدبابات.

هجمات حزب الله على إسرائيل

وأعلن حزب الله أنه استهدف شركة تصنيع عسكرية في ضواحي تل أبيب بالصواريخ، مؤكدًا أن الضربة كانت دقيقة، بينما دوت صفارات الإنذار الجوية في تل أبيب والمدن المجاورة، وكشف جيش الاحتلال أنهم حددوا 4 مقذوفات أطلقت من لبنان، وتم اعتراض اثنتين، وسقوط البقية في منطقة مفتوحة.

وفي السياق نفسه، أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة المنارة برشقة صاروخية، كما قصف الحزب مستوطنة كريات شمونة، ودمر دبابة ميركافا في عيتا الشعب بصاروخ موجه، مما أسفر عن احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وأعلن حزب الله أنه أصاب دبابتين إسرائيليتين خلال اشتباكات في جنوب لبنان.

العدوان الإسرائيلي على لبنان

على الجانب الآخر، أفادت وسائل الإعلام اللبنانية أن جيش الاحتلال شن 17 غارة على منطقة الليلكي في ضواحي بيروت الجنوبية، مما أسفر عن تسوية 6 مبان، واستهداف مكتبًا فارغًا تابعًا لأحد القنوات الفضائية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين حتى الآن، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

ووصفت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني هذه الغارات بأنها الأكثر عنفًا في المنطقة منذ بداية الحرب»، وجاءت هذه الضربات بعد فترة قصيرة من إصدار جيش الاحتلال تحذيرات بإخلاء المنطقة ودعوة السكان للنزوح.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن شخصين استشهدا في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق الرئيسي من بيروت إلى شرق البلاد، كما أفاد مراسل القاهرة الإخبارية» باستمرار الغارات الإسرائيلية على بلدة بيت ليف وكفرا وجبشيت في جنوب لبنان.

يذكر أنه منذ تصاعد العدوان الاسرائيلي، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد أكثر من 2500 في لبنان وإصابة أكثر من 12000، وفي تقرير آخر، ذكر الجيش اللبناني أن ثلاثة من جنوده استشهدوا في غارة إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان.