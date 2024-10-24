نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. كولر يحضر مفاجأة لجوميز ومهمة شيكابالا الجديدة واعتذار مدحت شلبي.. تصريحات قوية من فليك ودوره في تألق لامين يامال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 24-10-2024 في السطور التالية:

كولر يجهز مفاجأة لجوميز في تشكيل الأهلي أمام الزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن ملامح تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المتوقع لمواجهة منافسه وغريمه التقليدي الزمالك بالسوبر المصري بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال عبدالهادي ببرنامجه اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc masr: "استقر السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك بنهائي السوبر المصري".

وأضاف: "قرر كولر عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى بدلا من مصطفى شوبير وخط الدفاع سيكون رامي ربيعة ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وبمركز الظهير الأيمن لم يحسم بعد والأقرب أكرم توفيق".

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مهمة جديدة في انتظار شيكابالا داخل جدران الزمالك بعد أزمة الثلاثي

ترددت بعض الأنباء التي تؤكد أن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، قد قرر تكليف محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفارس الأبيض، بتولي مهام مدير الكرة "مؤقتًا" داخل غرفة الملابس قبل مباراة الأهلي بنهائي السوبر المصري.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الأهلي، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات نهائي السوبر المصري في الإمارات.

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سر غياب مدحت شلبي عن التعليق على "السوبر" بين الأهلي والزمالك

اعتذر المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي عن التعليق على نهائي كأس السوبر المصري الذي من المقرر أن يجمع بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

وكشف مدحت شلبي عن السبب الذي أدى لاعتذاره عن عدم التعليق على مباراة نهائي السوبر المصري، التي من المقرر لها أن تجمع فريقي الأهلي والزمالك، مساء اليوم الخميس، في الإمارات، حيث أكد أنها بسبب تعرضه لنزلة برد.

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مدرب ليفربول يكشف سر تبديل صلاح أمام لايبزيج

حقق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًا على نظيره لايبزيج الألماني بهدف نظيف، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي عن فوز فريقه على نظيره لايبزيج، "لقد لعبنا مباراة صعبة خارج أرضنا، سيطرنا على المباراة في أجزاء كبيرة باستثناء الدقائق الأخيرة، كنا بحاجة إلى فيرجيل وإيبو وحارس مرمى الفريق، لو انتهى اللقاء بالتعادل، كنت لأشعر أننا خسرنا شيئًا ما".

وتحدث الهولندي سلوت عن سبب تغير الأسطورة المصرية محمد صلاح، قائلًا "يتعين على الاعتناء جيدًا باللاعبين الذين لعبوا كثيرًا ومحمد صلاح واحد منهم، وفي يوم الأحد، ستكون هناك مباراة كبيرة مرة أخرى، لذا، فأنا بحاجة إلى الاستعانة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين في الأسابيع الصعبة القادمة والأشهر الصعبة القادمة".

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تصريحات قوية من فليك حول اكتساح بايرن ميونخ ومواجهة ريال مدريد

أبدى الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، سعادته الكبيرة بالفوز الكاسح على بايرن ميونخ بنتيجة (4-1) في مباراة الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت مساء الأربعاء.

وقال فليك في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “أنا سعيد جدًا لوجودي هنا في برشلونة، لا يجب أن نفكر في الماضي بل في ما يحدث الآن، لدينا لاعبون يتمتعون بجودة كروية هائلة، واليوم أثبت الفريق أنه مستعد لمثل هذه التحديات”.

وتابع فليك: “بالإضافة إلى ذلك، استعدنا لاعبين مثل أولمو، دي يونغ، وجافي، وقد أظهروا أيضًا أنهم جاهزون للمساهمة. لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين، وأعتقد أننا ما زلنا قادرين على التحسن أكثر”.

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لامين يامال يكشف دور فليك في تألقه مع برشلونة

عبر الإسباني الشاب لامين يامال جناح برشلونة، عن سعادته بالعمل تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك، مقدرًا دوره الملموس في تطوير مستواه.

ونجح برشلونة فى الفوز على نظيره بايرن ميونخ مساء أمس بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال لامين يامال عن العمل تحت قيادة فليلك فى تصريحات عقب مواجهة فريقه أمام البافاري: "يمنحني الكثير من الحرية، وأعتقد أن هذا واضح، يمكنني التحرك من جانب إلى آخر، ويمكنني النزول واستلام الكرة. يمنحني الكثير من الحرية ويجعلني ألعب بسعادة، وأعتقد أن هذا يظهر في أدائي".